¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û ¥á¥¥·¥³¡¦¥ªー¥×¥ó Âè2Æü ¥Æ¥ì¥ó¥¹ ¥¢¥È¥Þ¥Ì vs ¥°¥ê¥´¥ë ¥Ç¥£¥ß¥È¥í¥Õ
¥á¥¥·¥³¡¦¥ªー¥×¥ó
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î24Æü～2026Ç¯3·î1Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥á¥¥·¥³ ¥¢¥«¥×¥ë¥³
¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë
·ë²Ì¡§[¥Æ¥ì¥ó¥¹ ¥¢¥È¥Þ¥Ì] 2 - 0 [¥°¥ê¥´¥ë ¥Ç¥£¥ß¥È¥í¥Õ]
¡¡¥á¥¥·¥³¡¦¥ªー¥×¥óÂè2Æü¤¬¥á¥¥·¥³ ¥¢¥«¥×¥ë¥³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥ó¥¹ ¥¢¥È¥Þ¥Ì¤È¥°¥ê¥´¥ë ¥Ç¥£¥ß¥È¥í¥Õ¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥Æ¥ì¥ó¥¹ ¥¢¥È¥Þ¥Ì¤¬6-3¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤â¥Æ¥ì¥ó¥¹ ¥¢¥È¥Þ¥Ì¤¬6-3¤ÇÀ©¤·¡¢¥Æ¥ì¥ó¥¹ ¥¢¥È¥Þ¥Ì¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-02-25 10:42:09 ¹¹¿·