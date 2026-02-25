¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û ¥á¥¥·¥³¡¦¥ªー¥×¥ó Âè2Æü ¥¸¥§ー¥à¥¹ ¥À¥Ã¥¯¥ïー¥¹ vs ¥À¥ê¥Ü¥ë ¥¹¥Ö¥ë¥Á¥Ê
¥á¥¥·¥³¡¦¥ªー¥×¥ó
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î24Æü～2026Ç¯3·î1Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥á¥¥·¥³ ¥¢¥«¥×¥ë¥³
¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë
·ë²Ì¡§[¥¸¥§ー¥à¥¹ ¥À¥Ã¥¯¥ïー¥¹] 0 - 2 [¥À¥ê¥Ü¥ë ¥¹¥Ö¥ë¥Á¥Ê]
¡¡¥á¥¥·¥³¡¦¥ªー¥×¥óÂè2Æü¤¬¥á¥¥·¥³ ¥¢¥«¥×¥ë¥³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢¥¸¥§ー¥à¥¹ ¥À¥Ã¥¯¥ïー¥¹¤È¥À¥ê¥Ü¥ë ¥¹¥Ö¥ë¥Á¥Ê¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥À¥ê¥Ü¥ë ¥¹¥Ö¥ë¥Á¥Ê¤¬6-4¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤â¥À¥ê¥Ü¥ë ¥¹¥Ö¥ë¥Á¥Ê¤¬6-1¤ÇÀ©¤·¡¢¥À¥ê¥Ü¥ë ¥¹¥Ö¥ë¥Á¥Ê¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-02-25 11:02:05 ¹¹¿·