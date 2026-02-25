yousti¡Ê¾®ÎÓÍ³°Í¡Ë¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖGame of Life¡×MV¸ø³«¡ªÃíÌÜ¤Ï¡ÈL¥Ýー¥º¡É¤Î¿¶¤êÉÕ¤±
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¸µÝ¯ºä46¾®ÎÓÍ³°Í¤Î¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦yousti¡ÊÆÉ¤ß¡§¥æー¥¹¥Æ¥£ー¡Ë¤¬¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖGame of Life¡×¡Ê3·î25Æü¥ê¥êー¥¹¡Ë¤è¤êÉ½Âê¶Ê¡ÖGame of Life¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£³Ú¶Ê¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡È¸½¼ÂÆ¨Èò¡É
É½Âê¶Ê¡ÖGame of Life¡×¤Ï¡¢Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¡È¸½¼ÂÆ¨Èò¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤ò¥²ー¥à¤Ë½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡È¤ä¤êÄ¾¤»¤Ê¤¤¤Ê¤é¿Ê¤à¤·¤«¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹¶Î¬ËÜ¤â¤Ê¤¯¡¢¥ê¥»¥Ã¥È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë³ëÆ£¤äº¤Æñ¤Ê½ÐÍè»ö¤ËÂÐ¤·¡¢yousti¤é¤·¤¤»ëÅÀ¤Ç´ó¤êÅº¤¤¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿ÍÀ¸±þ±ç¥½¥ó¥°¤À¡£
MV¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤ÊÉ÷·Ê¤ÎÃæ¤ËNPC¤ò»×¤ï¤»¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÆ¬¾å¤ËHP¥²ー¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë±é½Ð¤ä¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¤ä¥³¥¤¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥²ー¥àÍ×ÁÇ¤Î¤¢¤ë¥·ー¥ó¤È¥À¥ó¥¹¥·ー¥ó¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë¸òºø¤¹¤ë¹½À®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤è¤ê°õ¾ÝÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²Î»ì¤Î¡ÔLALALA¡Õ¤ä¡ÔLife¡Õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ ¡ÈL¥Ýー¥º¡É¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¿·¶Ê¡ÖGame of Life¡×¤Ï¡¢2·î25Æü¤è¤ê³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£ÁÇÅ¨¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ëLINE MUSIC¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³«ºÅ¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ßー¥È¡õ¥°¥êー¥È¤ä¡¢¥ê¥¢¥ë¥ßー¥È¡õ¥°¥êー¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ê¥êー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡¢Åìµþ¡¦Ê¼¸Ë¡¦ºë¶Ì¤Î3¥õ½ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Þ¤Ç¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.02.25 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖGame of Life¡×
2026.03.25 ON SALE
SINGLE¡ÖGame of Life¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ÖGame of Life¡×LINE MUSIC¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ
https://www.yuikobayashi-yousti.jp/yousti/news/detail/?id=581350
yousti OFFICIAL SITE
https://www.yuikobayashi-yousti.jp/yousti/