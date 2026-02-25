11»þ¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï802±ß¹â¤Î5Ëü8124±ß¡¢¥¢¥É¥Æ¥¹¥È¤¬233.98±ß²¡¤·¾å¤²
¡¡25Æü11»þ¸½ºß¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°ÆüÈæ802.98±ß¡Ê1.40¡ó¡Ë¹â¤Î5Ëü8124.07±ß¤Ç¿ä°Ü¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï943¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï587¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï62¤È¡¢ÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤¬ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò233.98±ß²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤¤¤ÇÅì¥¨¥ì¥¯ <8035>¤¬156.43±ß¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê <9983>¤¬40.91±ß¡¢£Ó£Â£Ç <9984>¤¬36.10±ß¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯ <6954>¤¬35.60±ß¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï22.8±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç¥¤¥Ó¥Ç¥ó <4062>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢¥Ë¥È¥ê£È£Ä <9843>¤¬6.94±ß¡¢»°É©½Å <7011>¤¬5.68±ß¡¢ÆüÅìÅÅ <6988>¤¬5.35±ß¡¢»°É©ÅÅ <6503>¤¬4.58±ß¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ïÃæ18¶È¼ï¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¡£1°Ì¤ÏÈóÅ´¶âÂ°¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢ÅÅµ¤µ¡´ï¡¢¥¬¥é¥¹¡¦ÅÚÀÐ¡¢ÀºÌ©µ¡´ï¤ÈÂ³¤¯¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¾å°Ì¤Ë¤ÏÅ´¹Ý¡¢¶ä¹Ô¡¢ÀÐÌý¡¦ÀÐÃº¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¢¨11»þ0Ê¬9ÉÃ»þÅÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò233.98±ß²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤¤¤ÇÅì¥¨¥ì¥¯ <8035>¤¬156.43±ß¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê <9983>¤¬40.91±ß¡¢£Ó£Â£Ç <9984>¤¬36.10±ß¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯ <6954>¤¬35.60±ß¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï22.8±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç¥¤¥Ó¥Ç¥ó <4062>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢¥Ë¥È¥ê£È£Ä <9843>¤¬6.94±ß¡¢»°É©½Å <7011>¤¬5.68±ß¡¢ÆüÅìÅÅ <6988>¤¬5.35±ß¡¢»°É©ÅÅ <6503>¤¬4.58±ß¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ïÃæ18¶È¼ï¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¡£1°Ì¤ÏÈóÅ´¶âÂ°¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢ÅÅµ¤µ¡´ï¡¢¥¬¥é¥¹¡¦ÅÚÀÐ¡¢ÀºÌ©µ¡´ï¤ÈÂ³¤¯¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¾å°Ì¤Ë¤ÏÅ´¹Ý¡¢¶ä¹Ô¡¢ÀÐÌý¡¦ÀÐÃº¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¢¨11»þ0Ê¬9ÉÃ»þÅÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹