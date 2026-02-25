CAFE OHZAN¤Ë½Õ¿§¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¸ÂÄê¥é¥¹¥¯¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì
¼î²°Ý¯»³¤¬±¿±Ä¤¹¤ëCAFE OHZAN(¥«¥Õ¥§¥ª¥¦¥¶¥ó)¤Ï2·î20Æü¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¸ÂÄê¥é¥¹¥¯¤òÅ¹Æ¬¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¸ÂÄê¥é¥¹¥¯
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢"¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Ëºé¤¯¡¢Âç¿Í²Ä°¦¤¤½Õ¥®¥Õ¥È"¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥¦¥ó(¥«¥«¥ª¥Ö¥é¥¦¥ó)¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¿§¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤´Å¤µ¤ò¤¯¤ï¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¥å¡¼¥Ö¥é¥¹¥¯5¸ÄÆþ ¥·¥§¥ê¡¼¡×(1,782±ß)
¥é¥¹¥¯¤Ï¡¢½Õ¿§¥«¥é¡¼¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»Ü¤·¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¾þ¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È2¼ï¤Ë¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢¿·ÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¥ì¥â¥ó¥Á¡¼¥º¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î·×5¼ïÎà¤òÅ¸³«¡£
¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¥¥å¡¼¥Ö·¿¤Ç¡¢Ãæ±û¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¸ÂÄê¤Î¥¯¥Þ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¡Ö¥¥å¡¼¥Ö¥é¥¹¥¯5¸ÄÆþ ¥·¥§¥ê¡¼¡×(1,782±ß)¤È¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿¤Î¥é¥¹¥¯¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¹¥¯5ËÜÆþ ¥¢¥É¥é¡¼¥Ö¥ë¡×(1,566±ß)¤Ë¡Ö¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¹¥¯10ËÜÆþ ¥·¥å¥Ô¥Í¡×(2,916±ß)¤Î3¼ïÎà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¹¥¯5ËÜÆþ ¥¢¥É¥é¡¼¥Ö¥ë¡×(1,566±ß)
¡Ö¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¹¥¯10ËÜÆþ ¥·¥å¥Ô¥Í¡×(2,916±ß)
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¸ÂÄê¥é¥¹¥¯
