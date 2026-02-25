¼µ°À»Ô¤ÎÍÜËª²È¤¬¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë´Ä¶¤òºî¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°
Ê¼¸Ë¸©¼µ°À»Ô¤Î¤¿¤Ê¤«ÍÜËª±à¤¬±¿±Ä¤¹¤ëShinobee Honey¤Ï2·î18Æü¤è¤ê¡¢¡Ö²Ö¿¥Î¤(¤«¤ª¤ê)¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È-Beellage¡×¤ò¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÖCAMPFIRE¡×¤Ë¤Æ»ÏÆ°¤·¤¿¡£
¡Ö²Ö¿¥Î¤(¤«¤ª¤ê)¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È-Beellage¡×
Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¹ÌºîÊü´þÃÏ¤ò²Ö¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ø¤ÈÀ°È÷¤·¡¢¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë´Ä¶¤ò½ù¡¹¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
½©¤Ë¡¢1ha¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Ø¥¢¥ê¡¼¥Ù¥Ã¥Á(ÇÅ¼ïÎÌ40kg)¤òÃæ¿´¤Ë³«º¦¡¦ÇÅ¼ï¤·¡¢³«²Ö¤Ï5·î¾å½Ü¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£²Ö¤¬Ìá¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÌª¸»¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Î¤»³¤È¿Í¤Î±Ä¤ß¤Îµ÷Î¥´¶¤òÀ°¤¨¤ë¡ÖÌÜ°õ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÊÖÎéÉÊ¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²Ö¿¥Î¤(¤«¤ª¤ê)¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È-Beellage¡×
Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¹ÌºîÊü´þÃÏ¤ò²Ö¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ø¤ÈÀ°È÷¤·¡¢¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë´Ä¶¤ò½ù¡¹¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
½©¤Ë¡¢1ha¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Ø¥¢¥ê¡¼¥Ù¥Ã¥Á(ÇÅ¼ïÎÌ40kg)¤òÃæ¿´¤Ë³«º¦¡¦ÇÅ¼ï¤·¡¢³«²Ö¤Ï5·î¾å½Ü¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£²Ö¤¬Ìá¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÌª¸»¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Î¤»³¤È¿Í¤Î±Ä¤ß¤Îµ÷Î¥´¶¤òÀ°¤¨¤ë¡ÖÌÜ°õ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÊÖÎéÉÊ¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£