¥¯¥é¥¦¥É¥³¥¹¥È´ÉÍý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖBillSan¡×¤òÌµ½þÄó¶¡¥¹¥¿¡¼¥È
RHEMS Japan¤Ï2·î19Æü¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥³¥¹¥È¤Î²Ä»ë²½¡¦ºÇÅ¬²½¡¦±¿ÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖBillSan¡×¤òÀµ¼°¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢Ìµ½þÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡ÖBillSan¡×
Æ±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢·Ð±ÄÁØ¤«¤é¸½¾ì¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Þ¤Ç¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥³¥¹¥È´ÉÍý¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥³¥¹¥È¤ò°ì¸µÅª¤Ë²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢FinOps(Finance + DevOps)¤Î¼ÂÁ©¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡Ö²Ä»ë²½¡×¡ÖºÇÅ¬²½¡×¡Ö±¿ÍÑ¡×¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
FOCUS(FinOps Open Cost & Usage Specification)½àµò¤Î²Ý¶â¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢¹âÂ®¤«¤Ä¹âÀºÅÙ¤Ê¥Ç¡¼¥¿²òÀÏ¤âÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¾¤Î¥³¥¹¥È´ÉÍý¥Ä¡¼¥ë¤È¤Î°ã¤¤Èæ³ÓÉ½
¼çÍ×µ¡Ç½¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥³¥¹¥È¤Î°ì¸µ²Ä»ë²½¤ä¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤Ê¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¡¦Í½»»´ÉÍý¡¢¥³¥¹¥È°ÄÊ¬¡¢ºÇÅ¬²½ÀïÎ¬¡¢ÁÈ¿¥¡¦¥æ¡¼¥¶¡¼´ÉÍý¡¢APIÏ¢·È¡¢Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¡Ç½¤òÌµ½þ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
