Ãæ¹ñ¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤Ë¡¢IHI¤¬¤¿¤Ã¤¿°ìÊ¸»ú¤Ç¡Ö¿ÀÂÐ±þ¡×¡½ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢
2026Ç¯2·î24Æü¡¢ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¼«Í³»þÊó¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤¬ÆüËÜ´ë¶È20¼Ò¤òÍ¢½Ðµ¬À©¥ê¥¹¥È¤ËÄÉ²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢ÂÐ¾Ý´ë¶È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëIHI¤¬¸ø¼°SNS¤Ë¤¿¤Ã¤¿°ìÊ¸»ú¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤¬24Æü¸áÁ°¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö·³»öÎÏ¶¯²½¤Ø¤Î´ØÍ¿¡×¤òÍýÍ³¤Ë20¤ÎÆüËÜ´ë¶È¡¦µ¡´Ø¤òÍ¢½Ðµ¬À©¥ê¥¹¥È¤ËÄÉ²Ã¤·¡¢·×40¤ÎÆüËÜ´ë¶È¡¦µ¡´Ø¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¾Ò²ð¡£¥ê¥¹¥È¤Ë¤ÏËÉ±ÒÂç³Ø¹»¤äÀîºê½Å¹©¶È¡¢IHI¥°¥ë¡¼¥×¡¢»°É©½Å¹©¶È¡¢±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊJAXA¡Ë¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ÏÆüËÜ¤Î¡ÖºÆ·³»ö²½¤È³ËÊÝÍ¤Î´ë¿Þ¡×¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢À©ºÛÈ¯É½¸å¤ËÆüËÜ¤ÎËÉ±Ò¡¦½Åµ¡´ØÏ¢³ô¤¬²¼Íî¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÁ¼ÃÖ¤Ë´ØÏ¢¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤ÏIHI¤ÎSNS¾å¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£Æ±Æü¸áÁ°11»þ²á¤®¤ËIHI¤¬X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¤¢¡×¤Î°ìÊ¸»ú¤Î¤ß¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢¤½¤ÎÅê¹Æ»þ´Ö¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»¡¤·¤¿¤è¤¦¤À¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Î²ò¼á¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÆóÊ¬¤µ¤ì¤¿¤È¾Ò²ð¡£³ô²Á²¼Íî¤Ø¤Î°¥½¥¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢ÊÌ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤ÏIHI¤¬ÆüËÜÎ®¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÈéÆù¡×¤ò´°àú¤ËÂÎ¸½¤·¤¿¤È¤ÎÉ¾²Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¡Ö¤Þ¤µ¤«¡Ø¤¨¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ø¤¢¡Ù¤È¤Ï¡×¡Ö¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÄã¤¤¤¬Éî¿«À¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡×¡ÖÌÀ¤é¤«¤ËÃæ¹ñ¤ÎÂÌ¡¹¤Ã»Ò¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¡Ø¤¢¡Ù¤ò»È¤¦ºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¡×¡ÖÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î´ñÌ¯¤Ê¸À¤¤Ê¬¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢¼«Ê¬¤âÆ±¤¸È¿±þ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¡Ø¤¢¡Ù¤Î°ìÊ¸»ú¤ò¸«¤Æ½Ö´ÖÅª¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÌÀÆüIHI³ô¤òÇã¤¤Áý¤¹¡×¡Ö°¦¹ñ¼çµÁ¼Ô¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤ÏÌÇË´¤¹¤ë¤ÈÓÞ¾Ð¤¹¤ëÃæ¡¢IHI¤Î¤³¤ÎÎäÀÅ¤µ¤ò¸«¤ÆÌ¯¤Ë°Â¿´¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë