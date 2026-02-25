Æî¶Ë´ÑÂ¬Ââ61¿Í¤¬À®ÅÄÅþÃå¡¡³èÆ°½ªÎ»¡¢¹ë½£¤«¤é¶õÏ©
¡¡Æî¶Ë¡¦¾¼ÏÂ´ðÃÏ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò½ª¤¨¤¿Âè66¼¡Æî¶ËÃÏ°è´ÑÂ¬Ââ¤Î±ÛÅßÂâ¤È¡¢Âè67¼¡²ÆÂâ¤Î°ìÉô¡¢·×61¿Í¤¬25Æü¡¢Æî¶Ë´ÑÂ¬Á¥¡Ö¤·¤é¤»¡×·ÐÍ³ÃÏ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤é¶õÏ©¤ÇÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£°ú¤Â³¤¾èÁ¥¤¹¤ë67¼¡²ÆÂâ¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÂâ°÷18¿Í¤È¹çÎ®¤·¡¢ÅìÆî¶Ë¤Î¥È¥Ã¥Æ¥óÉ¹²Ï²¤Ç³¤ÍÎ´ÑÂ¬¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡ÅþÃå¥í¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¼êÀ½¤Î¤¦¤Á¤ï¤ä²£ÃÇËë¤ò·Ç¤²¤¿ÂçÀª¤Î²ÈÂ²¤é¤¬½Ð·Þ¤¨¤¿¡£À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÂ¹¤Ë½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿Ââ°÷¤â¤¤¤¿¡£4ÅÙÌÜ¤Î´ÑÂ¬Ââ»²²Ã¤Ç¡¢±ÛÅßÂâÄ¹¤òÌ³¤á¤¿Æ£ÅÄ·ú¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ´ðÃÏ¤Î°Ý»ý¤äµ¤¾Ý´ÑÂ¬¤Ê¤É¡¢¼¡¤ÎÂâ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë³èÆ°¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£