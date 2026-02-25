ÊÆ¥á¥¿¡¢AMD¤«¤éÈ¾Æ³ÂÎ¤òÄ´Ã£¡¡AI¸þ¤±¡¢9Ãû±ßµ¬ÌÏ
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆITÂç¼ê¥á¥¿¤Ï24Æü¡¢ÊÆÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥·¥º¡ÊAMD¡Ë¤«¤é¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¸þ¤±¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤òÄ´Ã£¤¹¤ë·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ÀÌó¤Ï5Ç¯´Ö¤Ç¶â³Û¤Ï600²¯¥É¥ë¡ÊÌó9Ãû3Àé²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥á¥¿¤Ï¡¢¼¡À¤ÂåAI¤Î³«È¯²ÃÂ®¤Ë¸þ¤±¡ÖºÇÂç6¥®¥¬¥ï¥Ã¥ÈÁêÅö¡×¤Î²èÁü½èÍýÁõÃÖ¡ÊGPU¡Ë¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¸åÈ¾¤«¤é¡¢ºÇ¿·È¾Æ³ÂÎ¡ÖMI450¡×¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ò½ç¼¡²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¡£
¡¡È¾Æ³ÂÎ»Ô¾ì¤ò¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬»ö¼Â¾åÆÈÀê¤¹¤ëÃæ¡¢¥á¥¿¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°CEO¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡Ö·×»»»ñ¸»¤ÎÂ¿³Ñ²½¤Ø½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£