¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢²òÀâ¤ÇÂçÃíÌÜ¤Î¹â¶¶À®Èþ¤µ¤ó¡¡¼«¿È¤Ï¡ÖÌÚ¸¶±¿Á÷¡×¤Î·Ð¸³¤Ê¤¯¡Ö¤¤¤¤¤Ê¡¼¡×¢ª¡ÖÎý½¬¤Ë¼Ö¤Ç·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¹¤´¤¤Í¥¤·¤¤¡×
¡¡¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÆüËÜÂåÉ½¤Ç£±£´Ç¯¥½¥Á¸ÞÎØ¤ËÌÚ¸¶Î¶°ì¤È¥Ú¥¢¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¹â¶¶À®Èþ»á¤¬£²£µÆü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«¿È¤Ï¡ÖÌÚ¸¶±¿Á÷¡×¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶»á¤ÏÌÚ¸¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤À¤±¤ÎÎý½¬¤Î¤È¤¤Ë¼Ö¤Ç·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¹¤´¤¤Í¥¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¤¤ëÁ°¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡£¤¨¤¨¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤¿¤Ã¤±¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È½Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È£²¿Í¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤ÏÍ¥¤·¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Â¾¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¥·¥ã¥¤¤Ë¤Ê¤ë°ìÌÌ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µÜß·ÃÒ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¤È¤«¡¢¾åÃå¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦»Ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤è¤Í¡£¤ï¤«¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¹â¶¶»á¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤¦¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¿Â»Î¤Ç¤¹¤Í¡£²¦»Ò¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÌÚ¸¶±¿Á÷¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤¬µÚ¤Ó¡¢¹â¶¶»á¤â·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«Ê¹¤«¤ì¡¢¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¤¤¤¤¤Ê¡¼¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£µÜß·¥¢¥Ê¤¬¡ÖÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¹â¶¶»á¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥±¥¬¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤«¡£¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡£ÉáÃÊ³ê¤Ã¤Æ¤ë´¶³Ð¤Ç¤¢¤ó¤Þ¤êÂ¤ò¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¤¢¤²¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤ë¤È°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£Î¦¾å¤À¤ÈÅ¾¤Ó¤ä¤¹¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£