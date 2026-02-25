¥¢¥·¥¶¥ï¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¢ËõÃã¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¡¢ÉÊ¼Á¤ÈÎÌ»º¤òÎ¾Î©¤¹¤ëÃãÍÕÀìÍÑÊ´ºÕµ¡¤òËÜ³ÊÅ¸³«
¥¢¥·¥¶¥ï¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Ï2·î¡¢À¤³¦Åª¤ÊËõÃã¼ûÍ×¤ÎµÞÁý¤ò¼õ¤±¡¢ÃãÍÕÀìÍÑÊ´ºÕµ¡¤ÎËÜ³ÊÅ¸³«¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
ÃãÍÕÀìÍÑÊ´ºÕµ¡
¶áÇ¯¡¢ËõÃã(Matcha)¤Ï¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç·ò¹¯ÁÇºà¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¡¼¥É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬µÞ³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÀÐ±±ÈÔ¤¤ÏÀ¸»ºÀ¤¬¶Ë¤á¤ÆÄã¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¹©¶ÈÍÑÊ´ºÕµ¡¤Ç¤ÏÇ®¤Ë¤è¤ëÉ÷Ì£¤ä¿§¤ÎÎô²½¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢É÷Ì£¡¦¿§¡¦±ÒÀ¸À¡¦À¸»ºÀ¤ò¹âÅÙ¤ËÎ¾Î©¤¹¤ë¡Ö¥É¥é¥¤¥¹¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃãÍÕÀìÍÑÊ´ºÕµ¡ SDA-T¤ò¿·¤¿¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¤¿¡£ËõÃã¸¶ÎÁ¤Ç¤¢¤ëâúÃã¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÍÑÅÓ¤ä¥°¥ì¡¼¥É¤Ë±þ¤¸¤¿°ÂÄê¤·¤¿ÈùÊ´ºÕ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£°ìÈÌÅª¤Ê¹©¶ÈÊ´ºÕµ¡¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ËõÃã¤ËÉ¬Í×¤ÊÁ¡ºÙ¤ÊÎ³ÅÙÀ©¸æ¤äÉ÷Ì£¡¦¿§¤ÎÊÝ»ý¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹©¶ÈÀ¸»º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¹â¤¤½èÍýÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
½èÍýÁ°¤È½èÍý¸å
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹©Äø
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¾®·¿µ¡¤«¤éÂç·¿ÀßÈ÷¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÄó¶¡¤·¡¢¼Âµ¡¥Æ¥¹¥È¤òÄÌ¤¸¤¿¥×¥é¥ó¥È¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÎÄó°Æ¤â¹Ô¤¦¡£´û¤ËËõÃã¥á¡¼¥«¡¼¤äOEM´ë¶È¤«¤é¤ÎºÎÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¸¶ÎÁ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤ò»Ù¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
