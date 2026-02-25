Êª²Á¹â¤â±Æ¶Á¤«¡©¥Ú¥Ã¥È¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¡Ö¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ê¤é¼õ¤±¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤¬¾å¾º
Team HOPE(¥Á¡¼¥à¥Û¡¼¥×)¤Ï2·î13Æü¡¢¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Ä´ºº¤Ï2025Ç¯11·î26Æü¡Á30Æü¡¢¸¤¤ÈÇ¤Î»ô¤¤¼ç¡¦²ÈÂ²412Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¸¤¤ÎÄê´ü·ò¹¯¿ÇÃÇ¼õ¿ÇÎ¨
Äê´ü¿ÇÃÇ¤Î¼õ¿ÇÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢¸¤¤Ï2016Ç¯¤Î39%¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤Ï55%¡¢Ç¤Ï2016Ç¯¤Î24%¤«¤é40%¤Ø¤È¤¤¤º¤ì¤â¤³¤Î10Ç¯´Ö¤Ç16¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Ç¤Î¼õ¿ÇÎ¨¤Ï¸¤¤ËÈæ¤Ù¤ÆÄã¤«¤Ã¤¿¡£
Ç¤ÎÄê´ü·ò¹¯¿ÇÃÇ¼õ¿ÇÎ¨
·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤ª¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë·ò¹¯°Õ¼±¤Î¹â¤¤²ÈÂ²¤¬50%¤ÈÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤¿¡£¤·¤«¤·Êª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤«¡¢¡Ö¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ê¤é¼õ¤±¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤¬41%¤ÈºòÇ¯¤è¤ê10%Áý²Ã¤·¤¿¡£
·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý
·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¸¡ººÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢»ë¿Ç°Ê³°¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌÜ¤¬2017Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼õ¿Ç¤¬Áý²Ã¤·¤¿¡£Ìä¿Ç¡¦»ë¿Ç¡¦¿¨¿Ç¤Ï¼õ¿ÇÎ¨¤¬¤¤¤º¤ì¤â90%¼å¤È¹â¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Ä°¿Ç¡¦·ì±Õ¸¡ºº¤â60%¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2017Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤ÆÁý²ÃÎ¨¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ç¢¸¡ºº(Áý²ÃÎ¨200%)¡¢ÊØ¸¡ºº(Æ±153%)¡¢¥ì¥ó¥È¥²¥ó(Æ±270%)¡¢Ä¶²»ÇÈ(¥¨¥³¡¼)¸¡ºº(Æ±420%)¤À¤Ã¤¿¡£
·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¸¡ººÆâÍÆ
·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î1²óÅö¤¿¤ê¤Î¶â³Û¤Ï¡¢2017Ç¯¤«¤éÂç¤¤¯Áý²Ã¤·¤¿¡£5,000±ßÌ¤Ëþ¤Î³ä¹ç¤¬12¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¾¯¤·¡¢1Ëü±ß¡Á2Ëü±ßÌ¤Ëþ¤¬11¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£1Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î¹½À®Èæ¤Ï¡¢2017Ç¯¤Î79%¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤Ï62%¤Ø¤È17¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¾¯¤·¤¿¡£²èÁü¿ÇÃÇ¤Ê¤É·ò¿Çµ»½Ñ¤Î¹âÅÙ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ë¤«¤±¤ëÈñÍÑ¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î1²óÅö¤¿¤ê¤Î¶â³Û
¥Ú¥Ã¥È¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢76%¤¬¡Ö·ò¹¯¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï8%¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¤ÎÉÂµ¤¡¦°Û¾ï¤ÎÈ¯¸«Î¨¤Ï22%¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë7ºÐ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉÂµ¤¡¦°Û¾ï¤ÎÈ¯¸«Î¨¤¬27%¶á¤¯¤Ë¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¤ÎÉÂµ¤¡¦°Û¾ï¤ÎÈ¯¸«Î¨
