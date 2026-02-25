¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¤¬¼çÌò¤Î¿·ºî¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖMarvel¡Çs Wolverine¡×¤ÎÈ¯ÇäÆü¤¬9·î15Æü¤Ë·èÄê¡ÖMarvel¡Çs Spider-Man¡×¥·¥êー¥º³«È¯¥Áー¥à¤Î¿·ºî
¡ÚMarvel¡Çs Wolverine¡Û 9·î15Æü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§Ì¤Äê
(C)2026 MARVEL
¡¡¥½¥Ëー¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5ÍÑ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖMarvel¡Çs Wolverine¡×¤ò9·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡ÖMARVEL¡×¤Î¥Òー¥íー¤Ç¤¢¤ë¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢2021Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖMarvel¡Çs Spider-Man¡×¥·¥êー¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëInsomniac Games¤¬³«È¯¤ò¼ê³Ý¤±¡¢Æ±¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¤é¤·¤¤»å¤ò»È¤Ã¤Æ¶õÃæ¤òÍ¥²í¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£ºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÏÈ¯ÇäÆü¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¡¢¥²ー¥à¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¡ÚMarvel's Wolverine - Release Date Reveal¡Û
(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc.