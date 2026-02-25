¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡¢¿À¸ÍºåµÞ¤Ë¡Ö¥·¥ç¥Ã¥×¥Ï¡¼¥Ð¡¼ ¿À¸ÍºåµÞ¡×¥ª¡¼¥×¥ó¡£¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤âÈ¯Çä
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¤Ï2·î25Æü¡¢¡Ö¥·¥ç¥Ã¥×¥Ï¡¼¥Ð¡¼ ¿À¸ÍºåµÞ¡×¤ò¡¢¿À¸ÍºåµÞ¤ÎËÜ´Û4³¬¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¥·¥ç¥Ã¥×¥Ï¡¼¥Ð¡¼ ¿À¸ÍºåµÞ
Æ±Å¹ÊÞ¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤ÎÌµÅº²Ã¼çµÁ¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä·ò¹¯¿©ÉÊ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë¡£Å¹Æâ¤Ç¤ÏÈ©¿ÇÃÇµ¡¤òÍÑ¤¤¤¿¥Á¥§¥Ã¥¯¤ä¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Ë¤è¤ë¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢»°µÜ¥¨¥ê¥¢¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥»¥Ã¥È¤ò2¼ïÎà¡¢³Æ30¥»¥Ã¥È¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥±¥¢¥»¥Ã¥È¡×(9,020±ß¡Á)¤Ï¡¢¹¥¤ß¤Î²½¾Ñ¿å1ËÜ¤Ë¡¢ÌëÍÑ¥¸¥§¥ëÈþÍÆ±Õ¤äUV¥«¥Ã¥È¾¦ÉÊ¡¢¥¹¥¥ó¥»¥é¥à¡¢¥¢¥í¥Þ¥½¡¼¥×¥»¥Ã¥È¡¢º£¼£»º¤Î¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Ã¥È¥ó¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥»¥Ã¥È¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥±¥¢¥»¥Ã¥È(¥¤¥á¡¼¥¸)
¡Ö¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥±¥¢¥»¥Ã¥È¡×(4,730±ß¡Á)¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê²½¾Ñ¿å1ËÜ¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¹âÉÊ°Ì¡Ö¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¡×¡¢ÌôÍÑÈþÍÆ±Õ¤Ë¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥±¥¢¥»¥Ã¥È(¥¤¥á¡¼¥¸)
2·î25Æü¡Á3·î15Æü¤Ï¡¢5,000±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤ÎÃêÁª´ë²è¡Ö¥¬¥Á¥ã¥³¥íÂçÃêÁª²ñ¡×¤â³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¥·¥ç¥Ã¥×¥Ï¡¼¥Ð¡¼ ¿À¸ÍºåµÞ
