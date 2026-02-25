40¡¦50Âå¤Î¡Ö¥µ¥Þ¸«¤¨Éþ¡×¢ª¡ÚLEPSIM¿·ºî¡Û¤Ë¤¢¤ê¡ª ¥¬¥Ð¥Ã¤ÈÃå¤ë¤À¤±¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥È¥Ã¥×¥¹¡×
»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Ä«¤ä¡¢²¿¤òÃå¤è¤¦¤«ÌÂ¤¦Æü¤Ë¤âÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢°ìËç¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¥³ー¥Ç¤¬·è¤Þ¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¡£¡ÚLEPSIM¡Ê¥ì¥×¥·¥£¥à¡Ë¡Û¤Ë¤Ï¡¢ÁÇºà´¶¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ò¤È¹©É×¤¢¤ë¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤Ë»÷¹ç¤¦¡Ö¥µ¥Þ¸«¤¨¥È¥Ã¥×¥¹¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¶ßÉÕ¤¤Ç¥é¥Õ¤¹¤®¤Ê¤¤¥¯¥í¥·¥§ÊÔ¤ßÉ÷¥«ー¥Ç
¡ÚLEPSIM¡Û¡Ö¥¯¥í¥·¥§¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡×\6,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Á¡ºÙ¤Ê¥¯¥í¥·¥§ÊÔ¤ßÉ÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯°ìËç¡£¥¹¥¯¥¨¥¢·¿¤Ë¶èÀÚ¤é¤ì¤¿ÊÔ¤ßÊÁ¤ÇÎ©ÂÎ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ü¥È¥à¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¥µ¥Þ¸«¤¨¤òÁÀ¤¨¤Þ¤¹¡£¤Û¤É¤è¤¤Æ©¤±´¶¤¬¤¢¤ê¡¢Ä¹Âµ¤Ç¤â·Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£¶ßÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¥Ë¥Ã¥ÈÁÇºà¤Ç¤â¤æ¤ë¤Ã¤È¤·¤¹¤®¤º¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¤¤Á¤ó¤È´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Ü¥¿¥ó¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«³°¤·¤¿¤ê¤µ¤é¤Ã¤È±©¿¥¤Ã¤¿¤ê¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£