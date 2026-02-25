ÊóÆ»¿Ø¤Î¥«¥á¥é¤òâË¤ß¤Ä¤±¤ëË½ÎÏÃÄ´Ø·¸¼Ô¤ÎÃË¤Îºá¤Ï¡ÄÁÜººÅö¶É¤¬¡ÖÈùºá¤Ç¤âÅ°ÄìÅª¤Ë¤ä¤ë¡×Ç¼ÆÀ¤Î¥ï¥±
¡Ö·Ù»¡¤ÏÈùºá¤Ç¤âÅ°ÄìÅª¤ËÁÜºº¤¹¤ë¡×
½¸¤Þ¤Ã¤¿ÊóÆ»¿Ø¤«¤é°ì½Ö¤âÌÜ¤ò°ï¤é¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¸¤Ã¤ÈâË¤ß¤Ä¤±¤ëÃË¨¡¨¡¡£
·Ù»ëÄ£ËüÀ¤¶¶½ð¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»ØÄêË½ÎÏÃÄ°ðÀî²ñ·Ï»±²¼ÁÈ¿¥¤Î´Ø·¸¼Ô¡¦²ÃÆ£Å·ÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê24¡Ë¤À¡££²·î19Æü¡¢ÀàÅðÌ¤¿ë¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö²ÃÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤ÏºòÇ¯£··î¡¢Ãç´Ö¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤Ë¤¢¤ëATM¤Ç¡¢Â¾¿ÍÌ¾µÁ¤ÎÄÌÄ¢¤ò»È¤Ã¤Æ¸½¶â50Ëü±ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤ÆÅð¤â¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¡¢¤³¤Î¸ýºÂ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÅà·ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¸½¶â¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÂáÊáÁ°¡¢²ÃÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤¬ÉÑÈË¤Ë°ðÀî²ñ·Ï»±²¼ÁÈ¿¥¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï£²·î17Æü¡¢»öÌ³½ê¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï²ÃÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃ±ÆÈÈÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¿¥ÅªÈÈ¹Ô¤Î²ÄÇ½À¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¸µ¿ÀÆàÀî¸©·Ù·º»ö¤ÇÈÈºá¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾®ÀîÂÙÊ¿»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö·Ù»¡¤ÏÁÈ¿¥ÅªÈÈºá¤Î²ÄÇ½À¤â´Þ¤áË½ÎÏÃÄ»öÌ³½ê¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤ì¤ÇÁÈ¿¥¤Î¥È¥Ã¥×¤òÎ©·ï¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤ÀÌ±»ö¤Ç¤Ï¡¢»ÈÍÑ¼ÔÀÕÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÁÈ¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÇå½þÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î»ö·ï¤Ï¡ÈÈùºá¡É¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë½ÎÏÃÄÁÈ¿¥¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ëÁÜºº¤Î°ì´Ä¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ë½ÎÏÃÄ¤Î»ñ¶â¸»¤Ë¤Ê¤ë»ö·ï¤ÏÈùºá¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Å°ÄìÅª¤ËÁÜºº¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Õ»×¤ÎÉ½¤ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ºÇ¶á¤Ï¡¢Ë½ÎÏÃÄ´Ø·¸¼Ô¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡ÈÈùºá¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£²·î£¹Æü¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡¢¥×¥íÌîµå¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°ðÀî²ñ·ÏË½ÎÏÃÄ´´Éô¤ÇÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê63¡Ë¤é£´¿Í¤¬·úÂ¤Êª¿¯ÆþÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯£¹·î10Æü¡¢£´¿Í¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥²¡¼¥È¤Ê¤É¤Ë¡ÖË½ÎÏÃÄµÚ¤ÓË½ÎÏÃÄ´Ø·¸¼Ô¤ÎÍøÍÑ¤ò¤ªÃÇ¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢µð¿ÍÂÐ¹Åç¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¥×¥íÌîµåË½ÎÏÃÄÅùÇÓ½üÂÐºö¶¨µÄ²ñ¤Ï¡Ç03Ç¯12·î¤Ë¡ÖË½ÎÏÃÄÅùÇÓ½üÀë¸À¡×¤òºÎÂò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë½ÎÏÃÄ°÷¤é¤òµå¾ì¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£±·î28Æü¤Ë¤Ï¡¢Ë½ÎÏÃÄÁÈÄ¹¤Ë¤è¤ë²ÈÂ²Ì¾µÁ¤ÎETC¥«¡¼¥ÉÍøÍÑ¤ò¤á¤°¤ëºÛÈ½¤Î¹µÁÊ¿³¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£±¿³¤ÎÌµºáÈ½·è¤¬ÇË´þ¤µ¤ì¡¢º¹¤·Ìá¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡Ç22Ç¯12·î¡¢ÁÈÄ¹¤ÈºÊ¡¢ÁÈ°÷¤Î£³¿Í¤¬¶¦ËÅ¤·¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ËÆ±¾è¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºÊ¤ÎETC¥«¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤ÆÂçºåÉÜÆâ¤ÎÍÎÁÆ»Ï©¤ò£²²óÁö¹Ô¡£1140±ßÊ¬¤Î³ä°ú¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤À¡£
¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÍøÍÑµ¬Ìó¤Ë¤Ï¡ØETC¥«¡¼¥É¤Ë¤è¤ëÎÁ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ï¡¢ÄÌ¹Ô¤ÎÅÔÅÙ¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤«¤éÂßÍ¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëËÜ¿Í¤¬¾è¼Ö¤¹¤ë¼ÖÎ¾£±Âæ¤Ë¸Â¤ê¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ù¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ç25Ç¯£±·î¤Î£±¿³¤Ç¤ÏÌµºáÈ½·è¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢£²¿³¤Ç¤Ï¡¢ETC¥«¡¼¥É¤¬Ë½ÎÏÃÄ¤Î³èÆ°¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦°ÜÆ°¤ÎºÝ¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¡Ø°ìÈÌÅª¤ÊÉ×ÉØ´Ö¤ÎÂß¤·¼Ú¤ê¤ÈÃ±½ã¤ËÉ¾²Á¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥É¤ÎÉÔÀµÍøÍÑ¤ËÅö¤¿¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¾®Àî»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î·ï¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖË½ÎÏÃÄÁÈ°÷¤Ï¶ä¹Ô¸ýºÂ¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÔÆ°»º²°¤«¤é¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¶á¤ÏETC´Þ¤á¡¢¤ª¥«¥Í¤òÊ§¤Ã¤Æ¤â¾è¤ì¤Ê¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢Èô¹Ôµ¡¤â¿·´´Àþ¤â¾è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ë½ÎÏÃÄ¤Ï¡¢»ñ¶â¸»³ÎÊÝ¤É¤³¤í¤«¡¢À¸³è¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÈ¿¥¤Î¼åÂÎ²½¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹²ÃÂ®¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
²ÃÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÊóÆ»¿Ø¤òâË¤ßÂ³¤±¡¢¸¡»¡¤Ë¸þ¤«¤¦¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÌÛÈë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£