¡ÖÀÎ¡¢Ã¯¤â½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¾®6Ì¼¤¬µ¢Âð»þ´Ö¤òÃÙ¤é¤»¤Æ¤Þ¤Ç¡¢²¼µéÀ¸¤Î¤¿¤á¤ËÅÓÃæ²¼¼Ö¤¹¤ëÍýÍ³
¡Öµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢²¼µéÀ¸¤Î¤¿¤á¤ËÅÅ¼Ö¤ò¹ß¤ê¤Æ¥È¥¤¥ì¤ËÉÕ¤Åº¤¦¡×¡£¤½¤ó¤Ê¾®6¤ÎÌ¼¤Î¹ÔÆ°¤Ë¡¢»ä¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¿Æ¤Î»Å»ö¤Ç¤·¤ç¡×¤È¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¼¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¤ª¿Í¹¥¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ä¡Ä¡© Í§¿Í¤¬ÂÎ¸³ÃÌ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Äã³ØÇ¯¤ÎA¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤á¤Ëµ¢Âð¤¬ÃÙ¤ì¤ëÌ¼
Ì¼¤Ï±óÊý¤Î³Ø¹»¤ËÅÅ¼ÖÄÌ³Ø¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¢Âð»þ´Ö¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë¤È¤¤«¤é¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³ÃÙ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸³Ø¹»¤ØÄÌ¤¦¾®³Ø3Ç¯À¸¤ÎA¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë²¼¹»»þ´Ö¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢°ì½ï¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¤½¤·¤ÆA¤Á¤ã¤ó¤¬¥È¥¤¥ì¤Ë´ó¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤È¡¢±Ø¤Î¥È¥¤¥ì¤ËÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦A¤Á¤ã¤ó¤ËÉÕ¤Åº¤¤¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÅÅ¼Ö¤ò¹ß¤ê¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¡¢¤Þ¤¿¼¡¤ÎÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤êÄ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
»ä¤Ï¡¢Ì¼¤ÎÍ¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÏÂº½Å¤¹¤Ù¤¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÌ¼¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¼¹»Ãæ¤Î»Ò¤É¤â¤¬µ¢Âð»þ´Ö¤òÃÙ¤¯¤·¤Æ¤Þ¤Ç¡¢ÇØÉé¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÀÕÇ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢¡ÖÍ¥¤·¤¯¤Æ¤¨¤é¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Þ¤Çµ¢¤ë»þ´Ö¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ì¼¤Ï¡ÖÌµÍý¤Ê¤È¤¤ÏÌµÍý¤Ã¤Æ¸À¤¦¤è¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¤É¤¦¤·¤ÆÌ¼¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤ó¤À¤È¤â¤ä¤â¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¼¤¬Í¥¤·¤µ¤ÎÎ¢¤Ë±£¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÀÚ¼Â¤Êµ²±¡É
¤¢¤ëÆü¡¢»ä¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÌ¼¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Í¤¨¡¢A¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤À¤±¤É¡£¥È¥¤¥ì¤Î¤¿¤á¤Ë±Ø¤Ç¹ß¤ê¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¡¢ÀµÄ¾ÂçÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î»þ´Ö¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×
¤¹¤ë¤ÈÌ¼¤Ï¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤µ¡¢A¤Á¤ã¤ó¤Þ¤À3Ç¯À¸¤À¤è¡©¡×