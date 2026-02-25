¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡¢¥Í¥³¥Ð¥Ð¡¢Éû¶È¤Ç¥Ç¥ê¥Ø¥ë±¿Å¾¼ê¡ÄÊ¼¸Ë¸©·Ù·Ù»¡´±¤Î°¼Á¤Ö¤ê
¡¡·Ù»¡´±¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¥¥ã¥Ð¾îÁ÷·Þ¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤ÇÈ¯³Ð Çò¥¿¥¯±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î²á¹ó¤¹¤®¤ë¥Õ¥ë²ÔÆ¯Ï«Æ¯¤È¥º¥µ¥ó¤Ê´ÉÍýÂÎÀ©
¡¡Ê¼¸Ë¸©·Ù¤ÏÀÉ÷Â¯Å¹¤ÇÉû¶È¤·¡¢Æ±Î½¤ÎºâÉÛ¤òÅð¤ó¤ÀÃËÀ½äºº¤È¡¢°ìÈÌ»ÔÌ±¤Ë¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ò¤·¤¿ÃËÀ½äººÉôÄ¹2¿Í¤Î·×3¿Í¤òÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÉô·ÙÈ÷ÉôÌç¤ÎÃËÀ½äºº¡Ê24¡Ë¤ÏºòÇ¯7·î31Æü¡¢¿À¸Í»ÔÆâ¤Î¶ÐÌ³Àè¤Î»ÜÀßÆâ¤Ç20Âå¤ÎÆ±Î½¤ÎºâÉÛ¤ò½¦¤Ã¤¿¡£ºâÉÛ¤Ë¤Ï±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÆ±Î½¤Î¤â¤Î¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ËÊÖ¤µ¤º¡¢Ãæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸½¶â9Ëü±ß¤òÅð¤ó¤À¡£
¡¡¿ôÆü¸å¡¢Æ±Î½¤¬¡ÖÅð¤Þ¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¾å»Ê¤ËÁêÃÌ¤·¡¢»ÜÀßÆâ¤Î¿¦°÷¤òÂÐ¾Ý¤ËÁÜºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥Ð¥ì¤ë¤È´ÑÇ°¤·¤¿¤Î¤«¡¢½äºº¤Ï¼«¿È¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤¬Ç÷¤Ã¤¿ºòÇ¯10·îÃæ½Ü¡¢¡Ö¼Â¤Ï»ä¤¬Åð¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¤é¿½¤·½Ð¤¿¡£¶â¤Ï°û¤ß¿©¤¤¤ä¼Ö¸¡¤ÎÈñÍÑ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤ËÁÜºº¤Î²áÄø¤ÇµëÎÁ°Ê³°¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¼ýÆþ¸»¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Éû¶È¤Ç¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥Ø¥ë¥¹¡ÊÌµÅ¹ÊÞ·¿É÷Â¯Å¹¡Ë¤Î±¿Å¾¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥ê¥Ø¥ë¾î¤ÎÁ÷·Þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯1¡Á10·î¤Î´Ö¤ËÌó90Ëü±ß¤òÉû¶È¤Ç²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö½äºº¤Ï¶ÐÌ³½ªÎ»¸å¤äµÙÆü¤Ë½µ2¡Á3²ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥í¡¼¥ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éû¶È¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤ÀÃ±¤Ë¡Ø¤ª¶â¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁÜºº»ö¾ðÄÌ¡Ë
¡¡¸©·Ù¤Ï20Æü¡¢½äºº¤ò°ä¼ºÊª²£ÎÎÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¡¢Ää¿¦3¥«·î½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¡£½äºº¤Ï°Í´êÂà¿¦¤·¤¿¡£
¡¡²Ã¸ÅÀî½ð¤Î½äººÉôÄ¹¡Ê49¡Ë¤ÏµÙÆü¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯8·î29Æü¡¢¿À¸Í»ÔËÌ¶è¤Ç·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¡¢³ä¤ê¹þ¤ß±¿Å¾¤ò¤·¤¿·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¡¢Ìó1¥¥í¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼Ö´Öµ÷Î¥¤òµÍ¤á¡¢¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ò¤·¤¿¡£
¡ÖÌó1Ê¬´Ö¡¢Á°¤òÁö¤ë¥ï¥´¥ó¼Ö¤Ë¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤·Â³¤±¡¢¼Ö´Öµ÷Î¥¤òÌó2.5¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤Ç¥Ó¥¿¥Ó¥¿¤ËµÍ¤á¤Æ¸å¤í¤«¤é¥¬¥ó¥¬¥ó¤¢¤ª¤Ã¤¿¡£2¿Í¤¬Ï©¾å¤Ç¸ýÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÌÜ·â¤·¤¿ÄÌ¹Ô¿Í¤¬¡Ø¥â¥á¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÄÌÊó¡£»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡×¡ÊÁÜºº»ö¾ðÄÌ¡Ë
¡¡¸©·Ù¤Ï1·î16Æü¡¢½äººÉôÄ¹¤òÆ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¡ÊË¸³²±¿Å¾¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¡£¸ºµë1¥«·î¤Î½èÊ¬¤È¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸©·ÙËÜÉô¤ÎÁíÌ³ÉôÌç¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿40Âå¤ÎÃËÀ½äººÉôÄ¹¤Ï»Å»ö¤¬µÙ¤ß¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯7·î4Æü¡¢¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¤Çºå¿À´Ö¤ÎÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤ÎÆ»Ï©¤òÁö¹ÔÃæ¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¼ÖÀþÊÑ¹¹¤ò¤·¤Æ¡¢µÞ¤ËÁ°¤Ë³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë·ãÅÜ¡£·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ÎÁ°Êý¤Ë²ó¤ê¹þ¤ß¡¢Ìó175¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸ºÂ®¤äÄä»ß¡¢¼ÖÀþÊÑ¹¹¤Ê¤É¼Ø¹Ô±¿Å¾¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎÁö¹Ô¤òË¸³²¤·¤¿¡£
¡Ö·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤Î½÷À¤Ï¼Ö¤ò»ß¤á¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ï©¸ª¤Ë´ó¤»¤ÆÄä¼Ö¤µ¤»¤¿¡£½äººÉôÄ¹¤Ï½÷À¤Ë¡Ø¤É¤ó¤Ê±¿Å¾¤·¤È¤ó¤ä¡ª¡Ù¤ÈÅÜÌÄ¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¡£ÉÝ¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿½÷À¤¬110ÈÖ¤·¤¿¤¬¡¢·Ù»¡´±¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢½äººÉôÄ¹¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÁÜºº»ö¾ðÄÌ¡Ë
¡¡½äººÉôÄ¹¤Ï¡Ö·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬Á°Êý¤ËÆþ¤Ã¤¿ºÝ¡¢µÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¡¢Æ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤Î»Ò¤¬µã¤½Ð¤·¤¿¤¿¤á¡¢Ê¢¤¬Î©¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£½äººÉôÄ¹¤Ï²ü¹ð½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£ºòÇ¯¤Î½èÊ¬¼Ô¤Ï¥À¥ó¥È¥Ä
¡¡Ê¼¸Ë¸©·Ù¤ÇºòÇ¯1Ç¯´Ö¡¢Ä¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»¡´±¤È·Ù»¡¿¦°÷¤Ï¡¢µÏ¿¤¬»Ä¤ë²áµî10Ç¯¤ÇºÇÂ¿¤Î50¿Í¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ç¤â¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Î34¿Í¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¡¢¥À¥ó¥È¥Ä¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤âÉÔÌ¾ÍÀ¤ÊµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Î¤«¡£