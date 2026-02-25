¼Â¤Ï¡Ö¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¥í¡¼¥é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤ÏÊÌ¤Î¥Õ¥¡¥óÁØ³«Âó¤Ê¤ë¤«¡© ¡ÖÆù¿©²ò¶ØÀë¸À¡×¤Ë¸«¤ë¿·¤¿¤Ê¡ÈÉ¼ÅÄ¡É³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î¥í¡¼¥é¡Ê35¡Ë¤¬2·î23Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¿©À¸³è¤ÎÊÑ²½¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤À¡£
【もっと読む】ローラは稲作写真、小島瑠璃子はジャガイモ収穫……コメ不足の夏を生きる世の人々の心に響く「芸能人の農業写真」
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¥í¡¼¥é¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ·Ü¤ò²òÂÎ¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¼Â¤Ï»ä¤ÏÌó£µÇ¯¤¯¤é¤¤¡¢¤ªÆù¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤¿¤Ù¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¹Í¤¨¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤Æ¡×¤È¡¢¼«¤é¤Î¿©¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£½µ´©»ï·ÝÇ½µ¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë³¤»ºÊª¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¡ØÆù¡Ù¤Ï¤³¤³5Ç¯¤Û¤É¤ÏÅÐ¾ì¤»¤º¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¤ÏËÜ¿Í¤¬°ðºî¤ËÀº¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¿©»ö¤Ï¤É¤ì¤â¿¢ÊªÀ¤Î¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥¬¥µ¥Ä¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢·ÜÆù¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ø½Ã¡Ù¤ÎÆù¤âÈò¤±¤ëÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡È¸¶Íý¸¶Â§¡É¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¡¼¥é¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯°±Æ¶Á¤Ê´Ä¶¤ä°äÅÁ»ÒÁÈ¤ß´¹¤¨¤Î±Â¤Ê¤É¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÆ°Êª¤µ¤óÃ£¤ò¤¿¤Þ¤Ë¡¢´¶¼Õ¤ò¤·¤ÆÄº¤¯¤È¸À¤¦¹Í¤¨¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¶áÇ¯¤Ï»ô°éÌ©ÅÙ¤¬¹â¤¹¤®¤ë·Ü¤«¤éºÎ¤ì¤¿Íñ¤òÈò¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥¨¥ë¥Õ¥§¥¢¡×¡ÊÆ°ÊªÊ¡»ã¡Ë¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤¿ÃÜ»ºÉÊ¤¬½Ð²ó¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥í¡¼¥é¤â¤½¤ì¤Ë´¶²½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¥í¡¼¥é¤Î¡ÈºÚ¿©¼çµÁ¼Ô¤Ö¤ê¡É¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¿ÁØ¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢¥í¡¼¥é¤µ¤ó¤Ï¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÌÀ³Î¤ËÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¤À¡£
¡Ö2019Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø»ä¤Ï¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤É¤³¤Ë¤â¤æ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¡ª¡Ù¤È¡¢Åö»þ¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥í¡¼¥é¤µ¤ó¤¬¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¡È´õË¾Åª´ÑÂ¬¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÊÑ²½¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ïµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¤ò½ÅÍ×»ë¤¹¤ëÁØ¤«¤é¤Ï¿·¤¿¤Ë»Ù»ý¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡Í¦¤ßÂ¤Ê°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤è¤ê¡¢ÊÌ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤¤ÁØ¤ò¼è¤ê¹þ¤à¡Ä¡Ä¥í¡¼¥é¤Î¡È½¡»ÝÂØ¤¨¡É¤ÏµÈ¤È½Ð¤ë¤«¡©
米不足が何かと話題になった2025年。ローラの稲作写真が人々の心をつかんだ。