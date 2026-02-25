¡ÖSHOGUN¡×½÷Í¥¡¡¥ª¥Î¡¦¥èー¥³Ìò¤Ë¡ÖÈà½÷¤Ï³Ê¹¥¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¥Óー¥È¥ë¥ºÅÁµ±Ç²è¤Ø¤Î»×¤¤ÌÀ¤«¤¹
¡¡½÷Í¥¤Î¥¢¥ó¥Ê¡¦¥µ¥ï¥¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Óー¥È¥ë¥ºÅÁµ±Ç²è¤Ç¥ª¥Î¡¦¥èー¥³Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£¥µ¥à¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë4Éôºî¤ÎÅÁµ±Ç²è¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥Ï¥ê¥¹¡¦¥Ç¥£¥¥ó¥½¥ó±é¤¸¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤ÎºÊ¥ª¥Î¡¦¥èー¥³Ìò¤ò±é¤¸¤ë¥µ¥ï¥¤¤Ï2028Ç¯4·î¤Ë4ºîÆ±»þ¸ø³«Í½Äê¤Î¿·ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ôー¥×¥ë»ï¤Ë¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¡¡¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤ÎÎÙ¤Ç´ó¤êÅº¤¦¥ª¥Î¡¦¥èー¥³
¡¡¡Ö¤½¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ï¤È¤Æ¤â¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¡£¤½¤ì¤Ë¿Í¡¹¤ÏËÜÍè¤ÎÈà½÷¤ò¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡ÖÈà½÷¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Èà½÷¤Ï¤¿¤ÀÆÈÎ©¤·¤¿½÷À¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢À¤´Ö¤Ï¤½¤ì¤òµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¸¥ç¥ó¤ò¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Èà½÷¤Ï³Ê¹¥¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¥¹¥Èー¥êー¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥ª¥Î¤Î°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÂçÃÀ¤Ê¤È¤³¤í¡£Èà½÷¤¬Âç¹¥¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¤Ç±é¤¸¤¿¸ÍÅÄµÇ»ÒÌò¤Ç¡¢2024Ç¯¤Î¥¨¥ßー¾Þ¤È2025Ç¯¤Î¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥íー¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥µ¥ï¥¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¥¹¥Èー¥êー¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¿ôÇ¯´Ö¤¬¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¡×¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë