Ãæ°æ°¡Èþ¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤Ë·ÝÇ½³¦¥ª¥Õ¥¡¡¼»¦Åþ¡ÄCM²¯Ä¶¤¨¤â¸«¿ø¤¨¤ë¡Ö¶â¤Î¥¿¥Þ¥´¡×¤Î¥¿¥ì¥ó¥È²ÁÃÍ¤Ï
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿24¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤¬24Æü¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¤Ç»Ë¾å½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»°±ºÍþÍèÁª¼ê¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁª¼ê¤Î¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶õ¹Á¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂçÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¡Ê17¡Ë¡£¤½¤Î¿Íµ¤¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Ï¹â»ß¤Þ¤ê¤É¤³¤í¤«¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¯Ãæ¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀõÅÄ¿¿±û¤ËÆ´¤ì¤¿17ºÐ ¥Õ¥£¥®¥å¥¢Ãæ°æ°¡Èþ¤¬¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤ÇÆüËÜ½÷»Ò¡ÖºÇÇ¯¾¯µÏ¿¡×¹¹¿·¤Î²÷µó
¡Ö°¡Èþ¤Á¤ã¤ó¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤Ï¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò·è¤á¤¿Æ²¡¹¤¿¤ë±éµ»¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤«¤éÊÑ¤ï¤ê¡¢¤¦¤ì¤·µã¤¤Î¤·¤°¤µ¤¬¡Ô¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²Ä°¦¤¤¡Õ¤ÈTikTok¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬17ºÐ¤é¤·¤¤¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Ê¤¬¤é¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¹¤è¡£¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç·«¤êÊÖ¤·¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¿É¸ý¥³¥á¥ó¥È¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤µ¤ó¤â¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¡Ù¤È¼êÊü¤·¤Ç¾Î¤¨¤ë¤·¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ë»¦Åþ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¡£
¡Ö2·î20Æü¤ËNHKÁí¹ç¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤ÏÁáÄ«¤Î6»þ20Ê¬¤«¤é¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬21.7¡ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ËºäËÜ²Ö¿¥¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¡ØÄ¶¿·À±¡Ù¤ÎÃæ°æ¤µ¤ó¤Î³èÌö¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¹â¤¤¹¥´¶ÅÙ¤ò»ý¤Ã¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¡¢¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¥Ý¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç°ìÌö¥¢¥¤¥É¥ëÅª¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿Ý¯°ææÆ¤¬°¡Èþ¥Ý¡¼¥º¤òÁáÂ®¥Þ¥Í¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¸å¤ÏÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢·ÝÇ½³¦¤«¤é¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÀõÅÄ¿¿±û¤Ë±©À¸·ë¸¹¤é¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ï²¿¿Í¤â¤¤¤ë¡£ËÜÅÄ¿¿ô¥¤ÏÀ°¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤äCM¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¤Ç¡¢Ëå¤ÎËÜÅÄË¾·ë¡¦¼ÓÍè¤È¤ÎàËÜÅÄ»°»ÐËåá¤È¤·¤Æ¤âÂç¿Íµ¤¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ°æÁª¼ê¤Î¥¿¥ì¥ó¥È²ÁÃÍ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡¢Ë¿¹¹ð¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡ÖÃæ°æ¤µ¤ó¤¬2023Ç¯¤«¤é·ÀÌó¤¹¤ë¡ØTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ù¤ÏÅìµþ¤Î¶äºÂ¤Ë¤¢¤ë¥¤¥Õ¥¤¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅ¸³«¤¹¤ëÈþÍÆ¼¼¸þ¤±¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È»Ù±ç¤¬ÍÌ¾¤Ç¡¢Ê¿ÌîÊâÌ´¡Ê¥¹¥Î¥Ü¡Ë¡¢¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡Ë¤éÅßµ¨¸ÞÎØÁª¼ê¤òÊ£¿ô½êÂ°¤µ¤»¡¢Ãæ°æÁª¼ê¤Ï¶¯²½Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥ê¥ó¥¯³°¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¸½ºß¤ÏÃÏ¸µ¿·³ã¤Î´ë¶È¤Ê¤É¤È¤Î¾®µ¬ÌÏ¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤¬Ãæ¿´¤È¤ß¤é¤ì¡¢Âç¼ê¤ÎCMËÜ³Êµ¯ÍÑ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤«¤é¡£CM¡¦¹¹ð¤Ï±©À¸·ë¸¹¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¿äÄê1ËÜ²¯Ä¶¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ°æÁª¼ê¤Ï500Ëü±ß¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ï¡Ö·î15Ëü¡Á20Ëü±ßÁê¾ì¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¹â³Û¶¥µ»¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥È¥Ã¥×ÁÀ¤¤¤È¤â¤Ê¤ë¤È°áÁõ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¥á¡¼¥ÉÂå¤äÀìÍÑ¥³¡¼¥ÁÂå¤Ê¤É¤ÇÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤¤¤Æ¤¤¿ÆÉéÃ´¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Ãæ°æÁª¼ê¤Î²ÈÂ²¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ª»Ð¤µ¤ó¤ò¼Â²È¤Î¿·³ã¤Ë»Ä¤·¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈÃæ°æÁª¼ê¤ÏÀéÍÕ¸©¤Ë°Ü½»¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤½¤ì¤é¤Ï°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¾Úµò¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢´èÄ¥¤ê²°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸ÞÎØ¤Ç¤â¾ÚÌÀºÑ¤ß¡£ÃÎÌ¾ÅÙ¤äÃíÌÜÅÙ¤âµÞ¾å¾ºÃæ¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¼ã¤¯¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿¤Ó¤·¤í¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤â¶â¤Î¥¿¥Þ¥´¡¢°ïºà¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡£
¡¡É¹¾å¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤Ê²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡´ØÏ¢µ»ö¤Ç¤Ï¡ØÀõÅÄ¿¿±û¤ËÆ´¤ì¤¿17ºÐ ¥Õ¥£¥®¥å¥¢Ãæ°æ°¡Èþ¤¬¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤ÇÆüËÜ½÷»Ò¡ØºÇÇ¯¾¯µÏ¿¡Ù¹¹¿·¤Î²÷µó¡Ù¤Ê¤É¤ªÌÜÄÌ¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£