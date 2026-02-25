¡ÈÁ°È±¥¯¥ÍÃË¡É¤Î¼öÇû¡© ¾¡ÃÏÎÃ¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ïº£¥«¥Î¡õ¸µºÊ¡Ä¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Ï¿¤ÓÇº¤ß
¡¡½é²ó¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Ë¡Ô¤É¤Ã¤«¤Ç¸«¤¿¡Õ¤È»×¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¤¸¶°ø¤«¡£¾¡ÃÏÎÃ¡Ê39¡á¼Ì¿¿¡Ë¤ÈÂíËÜÈþ¿¥¡Ê34¡Ë¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤ÎÏ¢¥É¥é¡Ö¿ÈÂå¶â¤ÏÍ¶²ý¤Ç¤¹¡×¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÏÃ¤Ç¡¢ÌÚÍË¸á¸å11»þ59Ê¬¤«¤é¤Î¿¼Ìë¥É¥é¥Þ¤À¡£
ËÌ¹áÆá¤Ïº£¤â¤Ã¤È¤â¡È¤¤¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÉÅÔ²ñÅª¤ÊÈþ¿Í
¡¡ÏÉÈøÉðÂº¡Ê¾¡ÃÏ¡Ë¤ÈÈþ±©¡ÊÂíËÜ¡ËÉ×ÉØ¤ÎÌ¼¤¬Í¶²ý¤µ¤ì¤ë¡£ÈÈ¿Í¤Ï¡¢É×ÉØ¤ËÌ¼¤ÎÌ¿¤È°ú¤´¹¤¨¤ËÂ¾¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤òÍ¶²ý¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÍ×µá¡£»ö·ï¤Î¿¿¼Â¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯É×ÉØ¤òÉÁ¤¤¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºîÉÊ¤À¡£
¡Ö¿¼ÌëÂÓ¤Ç¤¹¤«¤éGPÂÓ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë·ç¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Î¤³¤È¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤Ê¡È¹Í»¡¤â¤Î¡É¤Î³ä¤Ë¤Ï¡¢ÏÃÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¾¯¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£2022Ç¯¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¼ç±é¤ÎÏ¢¥É¥é¡Ø¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤òÂè1ÏÃ¤«¤éÁá¡¹¤È»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥¨¥ó¥¿¥á¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¡¡TVer¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¿ô¤Ï32.6Ëü¿Í¡Ê2·î24Æü¸½ºß¡Ë¤È¿¼ÌëÂÓ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤½¤³¤½¤³¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¥¤¥ÈFilmarks¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤Ï5ÅÀËþÅÀ¤Ç2.9¤È¸·¤·¤á¡£³Î¤«¤Ë¡Ö¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ô´û»ë´¶¡Õ¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥ì¥Ó¥å¡¼¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö½é²ó¤Ï´û»ë´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Å¾´¹¤¬Â¿¤¯¡¢Êª¸ì¤ÎÎ®¤ì¤¬¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÇË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¡£Âè7ÏÃ¤ÇÊª¸ì¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¡¢¡ØWEST.¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¶Í»³¾È»Ë¤µ¤ó¤ÎºÊÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë°ë»³¤µ¤ä¤«¤µ¤ó¤Î¶¸µ¤¤ÎÉ½¾ð¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤è¤êÉñÂæ¤Ç±éµ»ÎÏ¤òÃÃ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¼ç±é¤Î¾¡ÃÏ¤µ¤ó¤Î±éµ»¤Ë°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¥É¥é¥Þ¥¦¥ª¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¤Î»³²¼¿¿²Æ»á¤À¡£
¡¡2000Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¾¡ÃÏ¤Ï¡¢05Ç¯¤ÎÂè29²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤Î¼õ¾Þ·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£¤â¤¦¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°è¤À¤¬¡¢Ì±Êü¤ÎÏ¢¥É¥é¼ç±é¤Ï¡¢°Õ³°¤ä¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÂè1ÏÃ¤Î¤ß¤Î½Ð±é¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤¤¤Þ¤À13Ç¯¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¡ÈÁ°È±¥¯¥ÍÃË¡É¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¾¡ÃÏ¤µ¤ó¡£¡Ø¿ÈÂå¶â¤ÏÍ¶²ý¤Ç¤¹¡Ù¤ÎÉðÂº¤Ç¡¢¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÅö¤¿¤êÌò¤Ë¡¢¤È¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¾¡ÃÏ¤µ¤ó¤Î±éµ»¤Ï¸«±þ¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éº£²ó¤ÎÌò¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î»³²¼¿¿²Æ»á¡Ë
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÏºòÇ¯¡¢ËÌ¹áÆá¡Ê28¡Ë¤È¤Î¸òºÝÊóÆ»¤¬¡£ËÌ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÄ«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤ª¥ê¥èÍÍ¤ò¡¢NHKÌë¥É¥é¡ÖÂØ¤¨¶Ì¥Ö¥é¥ô¥©¡¼¡×¤Ç¼ç±é¤Î²ÂÎ¤Æà¤ò±é¤¸¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯Ãæ¤Ç¡¢¸µºÊ¤Ï¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¤À¤¬¡¢¸µAKB46¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¤À¡£
¡ÖËÌ¤µ¤ó¤ÏÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£¤½¤·¤ÆÁ°ÅÄ¤µ¤ó¤âºòÇ¯¤«¤éAKB¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤ê¡¢²ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ê¤Ç¡¢¡ÔÅö»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Õ¤ÈºÆ¤Ó¿ä¤¹¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£·ÝÇ½À¸³è20¼þÇ¯¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¼Ì¿¿½¸¤â½ÐÈÇ¡£Âç¿Í¤ÎÎø¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¤ÏÂçÃÀ¤ÊÏª½Ð¤â¤¢¤ê¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤Ï¤¢¤ì¤ÉÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥«¥Î¡¢¤½¤·¤Æ¸µºÊ¤âÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤È¤¯¤ì¤Ð¡¢¾¡ÃÏ¤µ¤ó¤â¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÇÂç¤¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡¤Þ¤À¡ÔÁ°È±¥¯¥ÍÃË¤Î¿Í¡Õ¤Î¼öÇû¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¡©
