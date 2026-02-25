Ì¾¶Ê¤È¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤ÎÇ®¤¬½Å¤Ê¤ëÆÃÊÌ¸ø±é¡ªÊ¿¸¶°½¹á¡ÖJupiter´ð¶â My Best Friends Concert¡×
2026Ç¯2·î21Æü¡¢Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëC¤Ç¡ÖÂè11²ó Ê¿¸¶°½¹á Jupiter ´ð¶â My Best Friends Concert ¡Á´éÀ²¤ì(¤¬¤ó¤Ð¤ì)¤³¤É¤â¤¿¤Á¡Á with Orchestra¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Ë°æ¾åË§Íº¤ò·Þ¤¨¤¿º£²ó¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥éÊÔÀ®¤ÇÌ¾¶Ê¤ò½Å¤Í¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
²Î¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¼Ò²ñ»Ù±ç¤òÆ±¤¸ÉñÂæ¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡¢Ê¿¸¶°½¹á¤Î³èÆ°¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ìÌë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿¸¶°½¹á¡ÖÂè11²ó Jupiter´ð¶â My Best Friends Concert ¡Á´éÀ²¤ì¤³¤É¤â¤¿¤Á¡Á¡×
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«¾ì¡¦³«±é¡§17:15³«¾ì¡¿18:00³«±é²ñ¾ì¡§Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëC¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë½Ð±é¡§Ê¿¸¶°½¹á¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡§°æ¾åË§Íº»Ø´ø¡§ÅÏÊÕ½Ó¹¬±éÁÕ¡§ÀöÂ³Ø±à¥Ë¥å¡¼¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¥Ã¥¯´É¸¹³ÚÃÄ
Ê¿¸¶°½¹á Jupiter ´ð¶â¤Ï¡¢Ê¿¸¶°½¹á¤¬²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñ¹×¸¥¤È»Ù±ç³èÆ°¤Î¤¿¤á¤Ë2015Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿´ð¶â¤Ç¤¹¡£
Æ±´ð¶â¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï2026Ç¯¤ÇÀßÎ©11Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥éÊÔÀ®¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¶¦±é¤Ç¤â±ï¤Î¿¼¤¤°æ¾åË§Íº¤Î»²²Ã¤Ç¡¢²Î¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÎ¾ÌÌ¤¬¤è¤êÎ©ÂÎÅª¤ËÅÁ¤ï¤ë¸ø±é¹½À®¤Ç¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥éÊÔÀ®¤Ç¹¤¬¤ëÊ¿¸¶°½¹á¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëÉ½¸½
·ÑÂ³¶¦±é¡§2024Ç¯¸ø±é¤«¤éÀöÂ³Ø±à¥Ë¥å¡¼¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¥Ã¥¯´É¸¹³ÚÃÄ¤È¥¿¥Ã¥°»Ø´ø¼Ô¡§ÅÏÊÕ½Ó¹¬¡Ê2025Ç¯¤ËÂ³¤¤¤ÆÃ´Åö¡ËÈäÏª¶Ê¡§¤ª¤Ò¤µ¤Þ¡ÁÂçÀÚ¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡¿The Sound Of Music Medley¡¿¥¢¥é¥ó¥Õ¥§¥¹¶¨ÁÕ¶Ê¡ÁSpain
ËÁÆ¬¤Î¡Ö¤ª¤Ò¤µ¤Þ¡ÁÂçÀÚ¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡×¤Ï¡¢½À¤é¤«¤Ê¸¹¤È²ÎÀ¼¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤ò°ìµ¤¤ËÀ°¤¨¤ëÆ³Æþ¤Ç¤·¤¿¡£
ÃæÈ×¤Î¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¤Ï³Ú¶Ê¤´¤È¤ËÈ¯À¼¤Î¼Á´¶¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢Ê¿¸¶°½¹á¤Î¥ì¥ó¥¸¤Î¹¤µ¤¬¤Ï¤Ã¤¤êÅÁ¤ï¤ë¹½À®¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥¤¥¹¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥óÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤à³Ú¶Ê¤Ç¤Ï¥ê¥º¥à¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤¬±Ô¤¯¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÊÔÀ®¤Ç¤â¿ä¿ÊÎÏ¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¡ª
¥¹¥Æ¡¼¥¸¸åÊý¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ÈÁ°Êý¤Î¥½¥í²Î¾§¤¬ÂÐÏÃ¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¡¼¥ëÁ´ÂÎ¤¬°ì¤Ä¤Î³Ú´ï¤È¤·¤ÆÌÄ¤ë¤è¤¦¤ÊÄ°´¶¤Ç¤·¤¿¡£
°æ¾åË§Íº¥²¥¹¥È»²²Ã¤Ç¿¼¤Þ¤Ã¤¿¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤ÎÊª¸ìÀ
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡§°æ¾åË§Íº¥Ç¥å¥¨¥Ã¥ÈÈäÏª¶Ê¡§Circle of Life¡¿Your song¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¶Ê¡§É÷¤Î¥ª¥ê¥ô¥¡¥¹¥È¥í¡ÊÊ¿¸¶°½¹á¥µ¥Ã¥¯¥¹»²²Ã¡Ë½ªÈ×¶¦±é¶Ê¡§¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É¡Ù¤è¤ê¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡×
°æ¾åË§Íº¤ÎÅÐ¾ì¸å¤ÏµÒÀÊ¤ÎÇï¼ê¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¸ø±é¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥Ö¤È¤·¤Æ¤Î¹âÍÈ´¶¤â¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖCircle of Life¡×¤È¡ÖYour song¡×¤Ï¡¢À¼¼Á¤Î°ã¤¤¤ò³è¤«¤·¤Æ¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¼õ¤±ÅÏ¤¹¹½À®¤Ç¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÅª¤Ê¥É¥é¥ÞÀ¤¬ºÝÎ©¤Ä¾ìÌÌ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉ÷¤Î¥ª¥ê¥ô¥¡¥¹¥È¥í¡×¤Ç¤ÏÊ¿¸¶°½¹á¤Î¥µ¥Ã¥¯¥¹¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥Ü¡¼¥«¥ëÃæ¿´¤ÎÎ®¤ì¤Ë³Ú´ïÅª¤Ê±¢±Æ¤òÍ¿¤¨¤ë¥ì¥¢¤ÊÊÔÀ®¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë½ªÈ×¤Î¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ï¡¢Æó¿Í¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÀÅ¤«¤ËÄ°¤«¤»¤ëÄù¤áÊý¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Î½¸Ãæ¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤½ªËë¤Ç¤·¤¿¡£
´óÉÕÀè¡Ö¤à¤¹¤Ó¤¨¡×¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸ø±é¤Î¼Ò²ñÅª°ÕµÁ
º£²ó¤Î´óÉÕÀè¡§Ç§ÄêNPOË¡¿ÍÁ´¹ñ¤³¤É¤â¿©Æ²»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¤à¤¹¤Ó¤¨´ð¶âÀßÎ©Ç¯¡§2015Ç¯³«ºÅ²ó¿ô¡§Âè11²ó´óÉÕÊó¹ð¡§¶â³Û¡¦ÍÑÅÓ¤ò¸åÆü´ð¶â¸ø¼°HP¤Ç¸ø³«Í½Äê
º£²ó¤Î»Ù±çÀè¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¤³¤É¤â¿©Æ²¤ò±þ±ç¤·¤Ê¤¬¤éÃÏ°è¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò»Ù¤¨¤ëÃæ´Ö»Ù±çÃÄÂÎ¡Ö¤à¤¹¤Ó¤¨¡×¤Ç¤¹¡£
MC¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤É¤â¿©Æ²¤ÏÂç¿Í¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¡×¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤Êµ¿Ìä¤¬¶¦Í¤µ¤ì¡¢»Ù±ç¤ÎÆþ¸ý¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¼¨¤¹¿Ê¹Ô¤Ç¤·¤¿¡£
¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤ò¡ÈÆÃÊÌ¤Ê¹ÔÆ°¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¸ø±é»²²Ã¤Ç´Ø¤ï¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¡É¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ëÀß·×¤¬¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤Ç¤¹¡£
²»³Ú¤Î´¶Æ°¤È»Ù±ç¤ÎÆ©ÌÀÀ¤òÆ±¤¸¾ì¤ÇÀ®Î©¤µ¤»¤ë¡¢Ê¿¸¶°½¹á Jupiter ´ð¶â¸ø±é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¡ù
Ì¾¶Ê¤È¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤ÎÇ®¤¬½Å¤Ê¤ëÆÃÊÌ¸ø±é¡ª
Ê¿¸¶°½¹á¡ÖJupiter´ð¶â My Best Friends Concert¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. Ê¿¸¶°½¹á Âè11²ó Jupiter´ð¶â My Best Friends Concert ¡Á´éÀ²¤ì¤³¤É¤â¤¿¤Á¡Á¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
³«ºÅÆü¤Ï2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ç¤¹¡£
Q. Ê¿¸¶°½¹á Âè11²ó Jupiter´ð¶â My Best Friends Concert ¡Á´éÀ²¤ì¤³¤É¤â¤¿¤Á¡Á¤Î³«ºÅ¾ì½ê¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©
²ñ¾ì¤ÏÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëC¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤Ç¤¹¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post Ì¾¶Ê¤È¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤ÎÇ®¤¬½Å¤Ê¤ëÆÃÊÌ¸ø±é¡ªÊ¿¸¶°½¹á¡ÖJupiter´ð¶â My Best Friends Concert¡× appeared first on Dtimes.