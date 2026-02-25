Ì¤·èÄê16¡ó¤ÎÆ°¸þ¤Þ¤Ç¸«¤¨¤ëºÇ¿·Ä´ºº¡ªPASSMED¡ÖÌôºÞ»Õ¹ñ²È»î¸³½ªÎ»»þÅÀ¤Î½¢¿¦¾õ¶·¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¡×
2026Ç¯2·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Âè110²óÌôºÞ»Õ¹ñ²È»î¸³¼õ¸³¼Ô¸þ¤±Ä´ºº¤Ç¡¢½¢¿¦¾õ¶·¤ÎºÇ¿·¥Ç¡¼¥¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¹ñ»î½ªÎ»»þÅÀ¤Ç½¢¿¦Àè¤¬Ì¤·èÄê¤Î¼õ¸³À¸¤¬16¡ó¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¤·èÄê¼Ô¤Î¤¦¤Á62¡ó¤¬¹ñ»î¸å¤«¤é½¢¿¦³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¹ñ»î¸å»Ù±ç¤Î½ÅÍ×À¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
PASSMED¡ÖÌôºÞ»Õ¹ñ²È»î¸³½ªÎ»»þÅÀ¤Î½¢¿¦¾õ¶·¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡×
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Âè110²óÌôºÞ»Õ¹ñ²È»î¸³¤ò¼õ¸³¤·¤¿Ìô³ØÀ¸¡¦´ûÂ´À¸Í¸ú²óÅú¿ô¡§488Ì¾½¢¿¦Àè·èÄê¡§84¡ó¡Ê410¿Í¡Ë½¢¿¦ÀèÌ¤·èÄê¡§16¡ó¡Ê78¿Í¡ËÄ´ºº¼Â»Ü¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡§¹ñ²È»î¸³2ÆüÌÜ½ªÎ»»þÅÀ
PASSMED¤Ï¡¢Ìô³ØÀ¸¡¦ÌôºÞ»Õ¸þ¤±¤Ë½¢³è»Ù±ç¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÊÔ½¸Éô±¿±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢¹ñ²È»î¸³Ä¾¸å¤Î¿ÊÏ©³ÎÄê¾õ¶·¤ò¿ôÃÍ¤Ç²Ä»ë²½¤·¡¢½¢³è³«»Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼ÂÂÖ¤òÇÄ°®¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á´ÂÎ¤Î84¡ó¤¬¹ñ»î½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¿ÊÏ©¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢Ì¤·èÄêÁØ¤¬°ìÄê¿ô»Ä¤ë¹½¿Þ¤Ç¤¹¡£
Ì¤·èÄê¼Ô78¿Í¤ÎÆâÌõ¤Ï¡ÖÃµ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¦¤½¤ÎÂ¾¡×30¿Í¡¢¡Ö¹ç³Ê¸å¤ËÃµ¤¹¡×33¿Í¡¢¡Öº£¤«¤éÃµ¤¹¡×15¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆâÌõ¤«¤é¡¢Ì¤·èÄê¼Ô¤ÎÌó62¡ó¤¬¹ñ»î¸å¤Ë½¢³è¤Ø°Ü¤ëÆ°¤¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ»î¸å½¢³è»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼ÂÀÓ¤È³èÍÑ¼´
Ìô³ØÀ¸¥×¥ì¥ß¥¢Ä´ººÂÐ¾Ý¡§115Ì¾Áá´üÎ¥¿¦¤Ê¤·¡§99¡óÁá´üÎ¥¿¦¤¢¤ê¡§1¡óÁá´üÎ¥¿¦¤ÎÄêµÁ¡§½¢¿¦¸å3¤«·î°ÊÆâ¤ÎÂà¿¦PASSMED¤¬°ÆÆâ¤¹¤ë¹ñ»î¸å»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¿ô¡§2
PASSMED¤Ï¡¢¹ñ»î¸å½¢³è¸þ¤±¤Ë¡ÖÌô³ØÀ¸¥×¥ì¥ß¥¢¡×¤È¡ÖÌôºÞ»Õ¥È¥Ã¥×¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×¤Î2¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«Ãæ¡£
Ìô³ØÀ¸¥×¥ì¥ß¥¢¤ÏÃÏÊý¤äÃæ¾®Ìô¶É¡¢ÉÂ±¡»ÖË¾ÁØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸«³Ø¤ä¾ò·ï¸ò¾Ä¤Þ¤ÇÈ¼Áö¤¹¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤ÎÌôºÞ»Õ¥È¥Ã¥×¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¡¢Âç¼ê¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤äÄ´ºÞÊ»ÀßÅ¹¤ÎÁª¹ÍÆ³Àþ¤òÃ»´ü´Ö¤Ç¿Ê¤á¤ä¤¹¤¤»Ù±ç¤¬¼´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñ»î¸å¤Ï»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢±þÊçÀè¤Î¾ðÊóÌ©ÅÙ¤ÈÌÌÃÌ½àÈ÷¤òÆ±»þ¤Ë¾å¤²¤ë»Ù±çÂÎÀ©¤¬¸ú¤¤ä¤¹¤¤¶ÉÌÌ¤Ç¤¹¡£
ÄêÃåÎ¨¥Ç¡¼¥¿¤ò¸ø³«¤·¤Ê¤¬¤é»Ù±çÉÊ¼Á¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¡¢½¢³è¥µ¡¼¥Ó¥¹Èæ³Ó¤Ç¸«¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¹ñ»î¸å¤Î½¢³è¤ÏÃ»´ü·èÀï¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢Ì¤·èÄê16¡ó¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¼õ¸³À¸Â¦¤Ë¤âºÎÍÑÂ¦¤Ë¤â½ÅÍ×¤Ê¥·¥°¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£
¼õ¸³½ªÎ»¸å¤Î¿ô½µ´Ö¤ÇÀÜÅÀ¤òºî¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢ÆâÄê³ÍÆÀ¤È¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á²óÈò¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì¤·èÄê16¡ó¤ÎÆ°¸þ¤Þ¤Ç¸«¤¨¤ëºÇ¿·Ä´ºº¡ª
PASSMED¡ÖÌôºÞ»Õ¹ñ²È»î¸³½ªÎ»»þÅÀ¤Î½¢¿¦¾õ¶·¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ¹ñ»î½ªÎ»»þÅÀ¤Ç½¢¿¦Àè¤¬Ì¤·èÄê¤Î³ä¹ç¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Í¸ú²óÅú488Ì¾Ãæ¡¢16¡ó¡Ê78¿Í¡Ë¤¬Ì¤·èÄê¤Ç¤¹¡£
Q. Ì¤·èÄê¼Ô¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é½¢³è¤ò»Ï¤á¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Ì¤·èÄê¼Ô78¿Í¤Î¤¦¤ÁÌó62¡ó¤¬¹ñ»î¸å¤«¤é½¢³è¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q. º£²ó¤ÎÄ´ºº¤ÏÃ¯¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Âè110²óÌôºÞ»Õ¹ñ²È»î¸³¤ò¼õ¸³¤·¤¿Ìô³ØÀ¸¤È´ûÂ´À¸¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
Q. Ìô³ØÀ¸¥×¥ì¥ß¥¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÁá´üÎ¥¿¦³ä¹ç¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Ä´ººÂÐ¾Ý115Ì¾¤Ç¡¢½¢¿¦¸å3¤«·î°ÊÆâ¤ÎÁá´üÎ¥¿¦¤Ï1¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
