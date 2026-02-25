çõ¤Èºù¤ÎÏÂÍÎ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç½Õ»ÙÅÙ¤¬¤Ï¤«¤É¤ë´ü´Ö¸ÂÄêºÅ»ö¡ª¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼Íì´Å¼Ë¡Ö¿÷º×¤ê¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×
µþÅÔ¤Î¿Íµ¤¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¡ÖÍì´Å¼Ë¡×¤¬¡¢¹âÅç²°µþÅÔÅ¹B1¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¿÷º×¤ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿çõ¿Ô¤¯¤·¤Î¥·¥ç¡¼¥È¤ä¡¢½Õ»ÅÍÍ¤Î¾Æ²Û»Ò¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤Ë¤½¤í¤¦ºÅ»ö¤Ç¤¹¡£
½ÐÅ¹´ü´Ö¤Ï2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼Íì´Å¼Ë¡Ö¹âÅç²°µþÅÔÅ¹B1 ´ü´Ö¸ÂÄê½ÐÅ¹¡×
½ÐÅ¹´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë½ÐÅ¹¾ì½ê¡§¹âÅç²°µþÅÔÅ¹ B1Å¹ÊÞ½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è»°Ê¸»úÄ®227-1 Æ£Ï»¥Ó¥ë1FÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§075-708-3213
¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼Íì´Å¼Ë¤Ï¡¢µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¡¦ÅìÆ¶±¡Ï»³Ñ¥¨¥ê¥¢¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ëÏÂÍÎ²Û»ÒÅ¹¤Ç¤¹¡£
Æ±Å¹¤Ï¡ÖÏÂ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò¼´¤Ë¡¢ÏÂÁÇºà¤Èµ¨Àá¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎºÅ»ö¤Ç¤Ï¡¢À¸¥±¡¼¥¤È¿ÊÊª¸þ¤±¾Æ²Û»Ò¤òÆ±»þ¤ËÁª¤Ù¤ë¹½À®¤Ç¡¢¿÷º×¤ê¼ûÍ×¤È½Õ¥®¥Õ¥È¼ûÍ×¤ÎÎ¾Êý¤ò²¡¤µ¤¨¤¿ÆâÍÆ¡£
PREMIUM ¿÷º×¥·¥ç¡¼¥È
²Á³Ê¡§972±ß¡ÊÀÇÊÌ¡ËÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë
¿÷º×¤ê¸ÂÄê¤Î¡ÖPREMIUM ¿÷º×¥·¥ç¡¼¥È¡×¤Ï¡¢Çòçõ¤Èºù¤Î±öÄÒ¤±Æþ¤ê¥¼¥ê¡¼¡¢¥¢¥é¥¶¥ó¤ò½Å¤Í¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ï¼«²ÈÀ½¤¤¤Á¤´¥¸¥ã¥à»ÅÎ©¤Æ¤Ç¡¢çõ¥¯¥ê¡¼¥à¤È¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿çõ¼çÂÎ¤Î¹½À®¡£
´Å¤µ¤òÍÞ¤¨¤¿¥¯¥ê¡¼¥àÀß·×¤Î¤¿¤á¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿©¸å´¶¤Ï·Ú¤á¤Ç¤¹¡£
Íì´Å¥Ð¥¿¡¼¥µ¥ó¥É¡ãºù¡ä
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡§ºù
¿Íµ¤¤ÎÍì´Å¥Ð¥¿¡¼¥µ¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢½Õ¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡ãºù¡ä¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
ºù¿§¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Èºù¤Î¹á¤ê¤Ç¡¢µþÅÔ¤Î½Õ¤òÏ¢ÁÛ¤·¤ä¤¹¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
À¸¥±¡¼¥¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²¹ÅÙÂÓ¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¼êÅÚ»º¤Ë¤âÁÈ¤ß¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¾Æ²Û»Ò¥«¥Æ¥´¥ê¡£
Íì´Å¤â¤Ê¤ó¤·¤§
²Á³Ê¡§³Æ200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡§¥·¥ç¥³¥é¡¿¥×¥ì¡¼¥ó¡¿ËõÃã¡¿ÌÚçõÅ¸³«¿ô¡§4¼ï
¿·ºî¡ÖÍì´Å¤â¤Ê¤ó¤·¤§¡×¤Ï¡¢ºù¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¤«¤ï¤¤¤¤Â¤·Á¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¾Æ²Û»Ò¤Ç¤¹¡£
200±ßÂÓ¤ÇÊ£¿ô¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤òÁª¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢µÍ¤á¹ç¤ï¤»¤ä¿Í¿ôÊ¬¤ÎÇã¤¤Ê¬¤±¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÀß·×¡£
ÏÂÁÇºà¤ÈÍÎ²Û»Òµ»½Ñ¤ò½Å¤Í¤ëÍì´Å¼Ë¤é¤·¤µ¤ò¡¢µ¤·Ú¤Ë»î¤»¤ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡ù
¿÷º×¤ê¤Î¿©ÂîÍÑ¤ËÀ¸¥±¡¼¥¤òÁª¤Ó¤Ä¤Ä¡¢¼êÅÚ»ºÍÑ¤Ë¾Æ²Û»Ò¤ò¤½¤í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬º£²óºÅ»ö¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Ã»¤¤³«ºÅ´ü´Ö¤Ë½Õ¸ÂÄêÉÊ¤¬½¸¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢µ¨Àá¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤âÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
çõ¤Èºù¤ÎÏÂÍÎ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç½Õ»ÙÅÙ¤¬¤Ï¤«¤É¤ë´ü´Ö¸ÂÄêºÅ»ö¡ª
¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼Íì´Å¼Ë¡Ö¿÷º×¤ê¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼Íì´Å¼Ë ¹âÅç²°µþÅÔÅ¹B1 ´ü´Ö¸ÂÄê½ÐÅ¹¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
½ÐÅ¹´ü´Ö¤Ï2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ç¤¹¡£
Q. ¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼Íì´Å¼Ë ¹âÅç²°µþÅÔÅ¹B1 ´ü´Ö¸ÂÄê½ÐÅ¹¤Î¾ì½ê¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©
Å¹ÊÞ½êºßÃÏ¤ÏµþÅÔ»ÔÃæµþ¶è»°Ê¸»úÄ®227-1 Æ£Ï»¥Ó¥ë1F¤Ç¤¹¡£
Q. ¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼Íì´Å¼Ë ¹âÅç²°µþÅÔÅ¹B1 ´ü´Ö¸ÂÄê½ÐÅ¹¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ï¡©
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§075-708-3213¤Ç¤¹¡£
