£±£¸ºÐ¡¦µÈºê¥Þ¡¼¥Ê¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¡Ö½éÍ¥¾¡¤È¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¤òÌÜÉ¸¤ËÀï¤¦¡×¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎµÈºê¥Þ¡¼¥Ê¡Ê²Æì¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¹â¡Ë¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡¦ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤¬£²£µÆü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²Æì¸©½Ð¿È¡¢£±£¸ºÐ¤ÎµÈºê¤ÏºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢½÷»Ò£±£µ¡Á£±£·ºÐ¤ÎÉô¤ÇÍ¥¾¡¡£ºòÇ¯£±£±·î¤ÎºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ç°ìÈ¯¹ç³Ê¤·¤¿´üÂÔ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤À¡£¥Ä¥¢¡¼»²Àï»þ¤ÏÆ±¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥«¡¼¥×¥ì¥ß¥¢¡×¤Î¥í¥´Æþ¤ê¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤ò¥¦¥§¥¢Âµ¤Ë·Ç¤²¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡£º£µ¨¤Ï¥Ä¥¢¡¼³«ËëÀï¤Î¥À¥¤¥¥ó¥ª¡¼¥¥Ã¥É¥ì¥Ç¥£¥¹¡Ê£³·î£µ¡Á£¸Æü¡¢²Æì¡¦Î°µå£Ç£Ã¡Ë¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡µÈºê¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥°¥ë¡¼¥×ÍÍ¤È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤ËÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ëÆ±¼Ò¤Î¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢»ä¤¬ÌÜ»Ø¤¹Áª¼êÁü¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¡¢¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢°ìÀï°ìÀïÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾Íè¤ÏÀ¤³¦¤Ç¾¡¤Æ¤ëÁª¼ê¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥´¥ë¥Õ¤òÄÌ¤·¤Æ¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÍ¦µ¤¤ä´õË¾¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢´¶¼Õ¤È¾Ð´é¤òËº¤ì¤ºÄ©Àï¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¼«Æ°¼Ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥ª¡¼¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£´ë¶È¡£ÃË»Ò¥×¥í¤ÎÀ¶¿åÂçÀ®¡¢½÷»Ò¥×¥í¤Î¿ûÉö²Ú¡¢Ê¡ÅÄË¨°Ý¡¢ÀÄÌÚ¹áÆà»Ò¡¢µÈÂôÍ®·î¡¢çÐ¸ìÍ¥Æà¤È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¡¢½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼£±£¸¾¡¤ÎÉþÉôÆ»»Ò¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£