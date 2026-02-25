¡Ú¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡ÛÆüËÜÁª¼êÃÄ¤¬²òÃÄ¼°¡¡ÃÄÄ¹ÆÃÊÌ¾Þ¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃÄÂÎ¥á¥ó¥Ð¡¼
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿24¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤¬25Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Çµ¢¹ñ²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ê¤É¤ÎÁª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡ËÁª¼êÃÄËÜÉô¤é·×121¿Í¤¬ÀµÁõ¤Ç»²²Ã¡£Åßµ¨Âç²ñ»Ë¾åºÇÂ¿24¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿º£Âç²ñ¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡ÃÄÄ¹ÆÃÊÌ¾Þ¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃÄÂÎ¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¡Ö¸Ç¤¤ÃÄ·ëÎÏ¤¬¥Á¡¼¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÂ¿¤¯¤ÎÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡×¤È¤ÎÍýÍ³¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¶ä¥á¥À¥ë¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬ÃÄ´ú¤òÊÖ´Ô¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÎÆüËÜÁª¼êÃÄ¤ÏÅßµ¨Âç²ñ»Ë¾åºÇÂ¿¤Î¥á¥À¥ë24¸Ä¡Ê¶â5¸Ä¡¢¶ä7¸Ä¡¢Æ¼12¸Ä¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£¶â¥á¥À¥ë5¸Ä¤â1998Ç¯Ä¹ÌîÂç²ñ¤ÈÊÂ¤Ó²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡¢¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¶â4¸Ä¤ò´Þ¤à¥á¥À¥ë9¸Ä¤ÈÎÌ»º¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤â²áµîºÇ¹â¤Î¥á¥À¥ë6¸Ä¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Âç²ñ¤Ï6Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢17Æü´Ö¤ÎÇ®Àï¤ò½ª¤¨¤Æ22Æü¤ËÊÄ²ñ¼°¤ò·Þ¤¨¤¿¡£