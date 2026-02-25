ÊÆ·³¤¬Äü¤á¤¿¡ÖÌ¤Íè¤ÎÊ¼´ï¡×¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ï·Á¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡© ¥Þ¥Ã¥Ï7¤Ç100kmÀè¤ÎÌÜÉ¸¤â·âÇË¤¹¤ë¡Ö¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¡×³«È¯¤Î¸½ºßÃÏ
ËÉ±Ò¾Ê¤¬ÍÎ¾å»î¸³À®¸ù¤òÈ¯É½
¡Ö¥ì¡¼¥ë¥¬¥ó¡×¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ï2000Ç¯Âå¤ËÆþ¤ëº¢¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Ç¸¦µæ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¼¡À¤ÂåÊ¼´ï¡×¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤âÆÈÊ©¤¬¶¦Æ±¸¦µæ¤ËÃå¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Ãæ¹ñ¤ä¥¤¥ó¥É¤â³«È¯¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÊ¼´ï¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤¬Ì¤Íè¤ÎÂçË¤¡Ö¥ì¡¼¥ë¥¬¥ó¡×¼Í·â¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¹ É¸ÅªÁ¥¤Î³°´Ñ¤â
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢°Õ³°¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥ì¡¼¥ë¥¬¥ó¸¦µæ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤â¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£¤è¤êÀµ³Î¤Ë¸À¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¤Ã¤È¤âÀè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¥ì¡¼¥ë¥¬¥ó¤Ï¡ÖElectromagnetic Railgun¡×¤ÈÉ½µ¤·¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¡ÖÅÅ¼§²ÃÂ®Ë¤¡×¤ÈÌõ¤¹¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ê¸¶Íý¤Ï¡¢Îó¼Ö¤Î¥ì¡¼¥ë¾õ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿2ËÜ¤ÎÆ³ÂÎ´Ö¤ËÅÅÎ®¤òÎ®¤·¡¢È¯À¸¤¹¤ëÅÅ¼§µ¤ÎÏ¡Ê¥í¡¼¥ì¥ó¥ÄÎÏ¡Ë¤Ë¾è¤»¤Æ¥ì¡¼¥ë¤Î´Ö¤«¤éÃÆÂÎ¤òÈ¯¼Í¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ÅÅ¼§ÀÐ¤òÍÑ¤¤¤Æ¹âÂ®°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¥ê¥Ë¥¢¥â¡¼¥¿¡¼¥«¡¼¤Èº¬ËÜ¤ÏÆ±¤¸¤â¤Î¤Ç¡¢¾è¤ê¤â¤Î¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÆ¤ò¹âÂ®¤Ç·â¤Á½Ð¤·¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤¿ÌÜÉ¸¤Þ¤ÇÈô¤Ð¤·¤ÆÌ¿Ãæ¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸¶Íý¼«ÂÎ¤Ï20À¤µª½éÆ¬¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎäÀï»þÂå¤«¤é¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¿ôÉ´Ëü¥¢¥ó¥Ú¥¢¤â¤ÎËÄÂç¤ÊÅÅÎÏ¤ò½Ö»þ¤Ë¡¢¤«¤ÄÏ¢Â³¤·¤ÆÈ¯À¸¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤âÍ×µá¤µ¤ì¤ëµ»½Ñ¤ÎÊÉ¤¬¹â¤¯¡¢ÍýÏÀ¤Ð¤«¤ê¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡ÖÌ´¤ÎÊ¼´ï¡×¤È¤¤¤¦»þ´ü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥ì¡¼¥ë¥¬¥ó³«È¯¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ËÉ±ÒÁõÈ÷Ä£¤ËÂ°¤¹¤ëATLA¡ÊÎ¦¾åÁõÈ÷¸¦µæ½ê¡¿ÃÏ¾å¥·¥¹¥Æ¥à¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤¹¡£2016Ç¯¤«¤é2022Ç¯ÅÙ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ATLA¤Ç¤Ï¸ý·Â40mm¤ÎÃÆÂÎ¤ò½éÂ®2300m/ÉÃ¤ÇÈ¯¼Í¤¹¤ë¤Î¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£»þÂ®¤ËÄ¾¤¹¤È8280km/h¡¢²»Â®¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¥Þ¥Ã¥Ï7¤Ë¤â¤Ê¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤¹¡£Æ±¸ý·Â¤Î½¾Íè·¿²ÐË¤¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È3ÇÜ¤ËÇ÷¤ë½éÂ®¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤ÏÊÌ¼¡¸µ¤ÎË¤Ê¼´ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ÍÄø¤âÍýÏÀÃÍ¤Ç100km¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÂçÏÂ·¿Àï´Ï¤Î¼çË¤¤ÎÇÜ°Ê¾å¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï»î¸³´Ï¡Ö¤¢¤¹¤«¡×¤Ø¤ÎÅëºÜ¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢²Æ¤Ë¤ÏÉ¸ÅªÁ¥¤Ø¤Î¼Í·â¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï°ÂÄê¼Í·â¤äÂ®¼ÍÀ¡¢À°È÷À¤Ê¤É¡¢¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿»î¸³¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥ì¡¼¥ë¥¬¥ó³«È¯¤òÅà·ëÃæ
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥ì¡¼¥ë¥¬¥ó¤Ï³¤·³Ê¼´ï¤Î¡Ö¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¼ç¤Ë¡ÖÃÆÌô¤Î°ÂÁ´À¡×¡Ö¥³¥¹¥È¡¿ÅëºÜ¿ô¡×¡ÖÄ¹¼ÍÄø¡¿¹â½éÂ®¡×¤Î3¤Ä¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥º¥à¥¦¥©¥ë¥Èµé¤Î3ÈÖ´Ï¡Ö¥ê¥ó¥É¥ó¡¦B¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡×¡Ê²èÁü¡§¥¼¥Í¥é¥ë¡¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¡Ë¡£
¡¦ÃÆÌô¤Î°ÂÁ´À
¡¡½¾Íè¤Î´ÏË¤¤ä¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ï²ÄÇ³À¤ÎßÚÌô¤òÂçÎÌ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¥ì¡¼¥ë¥¬¥ó¤Ï´ðËÜÅª¤ËÇúÌô¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¶âÂ°À½ÃÆÂÎ¤Ê¤Î¤Ç¡¢´Ï¤¬ÈïÃÆ¤·¤¿»þ¤ÎÆó¼¡ÇúÈ¯¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¯¡¢°ÂÁ´À¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥³¥¹¥È¡¿ÅëºÜ¿ô
¡¡¥ì¡¼¥ë¥¬¥ó¤Ï¡¢´ÏºÜ¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÉ´Ê¬¤Î°ìÄøÅÙ¤ÎÈ¯¼Í¥³¥¹¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¡¢ÂÐ´Ï¥ß¥µ¥¤¥ë¤ä¥É¥í¡¼¥ó¤ÎË°ÏÂ¹¶·â¤òÄã¥³¥¹¥È¤Ç·Þ·â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Ä¹¼ÍÄø¡¿¹â½éÂ®
¡¡¥Þ¥Ã¥Ï6¤òÄ¶¤¨¤ëÂ®ÅÙ¤ÎÃÆÂÎ¤ò»È¤¨¤Ð¡¢·Þ·â¤Þ¤Ç¤ÎÃÆÃå»þ´Ö¤òÃ»¤¯¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ä¶ËÄ¶²»Â®Ê¼´ï¤Î·Þ·âÇ½ÎÏ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Û¤É¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿Ê¼´ï¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤â¡¢Áá¤¯¤«¤é¸¦µæ¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¼ê¤³¤º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥º¥à¥ô¥©¥ë¥Èµé¥ß¥µ¥¤¥ë¶îÃà´Ï¤ÎÌÜ¶ÌÊ¼´ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2020Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¥ì¡¼¥ë¥¬¥ó¤Î³«È¯·×²è¤¬Åà·ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³«È¯¤ò¼çÆ³¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸«Ä¾¤·¤ÎÍýÍ³¤Ë¡¢È¯¼Í¤ËÉ¬Í×¤ÊÅÅÎÏ¤ÎÃßÀÑ¤È°ÂÄê¶¡µë¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¡£¤Þ¤¿Ë¤¿È¤ÎËàÌ×¤¬Áá¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢´Ï¾å¤Ç·«¤êÊÖ¤·»ÈÍÑ¤¹¤ëÊ¼´ï¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë¤Î¤¬¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ïº¤Æñ¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥ì¡¼¥ë¥¬¥ó¤ÎÍøÅÀ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸¦µæ²áÄø¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤¿ÅÅ¼§²ÃÂ®µ¡¤ä¡¢¹âÂ®Åê¼ÍÃÆ¤ÎÀ©¸æ¤Î±þÍÑ¸¦µæ¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ò¤ë¤¬¤¨¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢ËÁÆ¬¤Ëµ¤·¤¿³Æ¼ï»î¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¼Â¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤¬Äü¤á¤¿ÃÊ³¬¤Þ¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼ÂÂÖ¤Ç¤¹¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤éÃÏÆ»¤Ë¡¢¤«¤Ä½¸ÃæÅª¤Ë¥ì¡¼¥ë¥¬¥ó¤Î¼ÂÍÑ²½¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Æ¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÀè¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ò°ú¤Î¥¤·¼ÂÍÑ²½¤Ø¤ÈÃå¼Â¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ò¼è¤ê´¬¤¯°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤Ï¡¢¸·¤·¤µ¤òÁý¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¶¼°Ò¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥ì¡¼¥ë¥¬¥ó¤Î´°À®ÅÙ¤òÁý¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤ÎËÉ±Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¯ÎÏ¤Ê¡ÖÀÚ¤ê»¥¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢É®¼Ô¡ÊµÜ±ÊÃé¾¡ÊÀï»Ë¸¦µæ²È¡§·³»ö·ÏYoutuber¡Ë¡Ë¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ê©ÃÅ,
³¤,
ÇÛÀþ,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
Êè,
Âçºå,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
²ð¸î,
ÃÖ¾²¹©»ö