ÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¡¢AI´ë¶È¥¢¥ó¥½¥í¥Ô¥Ã¥¯¤Ë·³»öÍøÍÑÀ©¸Â¤Î²ò½ü¤òÍ×µá¡¡µñ¤á¤ÐÇÓ½ü¤Î¶¼¤·
¡ÊCNN¡ËÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤Î¥Ô¡¼¥È¡¦¥Ø¥°¥»¥¹Ä¹´±¤Ï24Æü¡¢ÊÆAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë´ë¶È¥¢¥ó¥½¥í¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥À¥ê¥ª¡¦¥¢¥â¥Ç¥¤ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç¡¢27Æü¤Þ¤Ç¤ËÆ±¼Ò¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¤Î°ÂÁ´Á¼ÃÖ¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¡¢Í×µá¤Ë½¾¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÆ±¾Ê¤È¤Î·ÀÌó¤ò¼º¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÄÌ¹ð¤·¤¿¡£
¥Ø¥°¥»¥¹Ä¹´±¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÆÀ¯ÉÜ¤Î»ö¼Â¾å¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤Ë¥¢¥ó¥½¥í¥Ô¥Ã¥¯¤òºÜ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¶¼¤·¤¿¡£
ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¢¥ó¥½¥í¥Ô¥Ã¥¯¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¡ÖClaude¡Ê¥¯¥í¡¼¥É¡Ë¡×¤Î°ÂÁ´Á¼ÃÖ¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñËÉÁí¾Ê¤Ï¥¢¥ó¥½¥í¥Ô¥Ã¥¯¤È2²¯¥É¥ë¡ÊÌó310²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Claude¤Î·³»öÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ©¸Â¤ò²ò½ü¤µ¤»¤Æ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¹çË¡Åª¤ÊÍÑÅÓ¡×¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¡£
¤·¤«¤·¥¢¥ó¥½¥í¥Ô¥Ã¥¯¤ÏAI¤Ë¤è¤ëÊ¼´ï¤ÎÀ©¸æ¤ÈÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤Î¹ñÌ±¤Î½¸ÃÄ´Æ»ë¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤ÎÌäÂê¤ò¤á¤°¤ë·üÇ°¤«¤é¡¢À©¸Â¤Î²ò½ü¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¢¥ó¥½¥í¥Ô¥Ã¥¯¤ÏAI¤ÇÊ¼´ï¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤Ë¤Ï°ÂÄêÀ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤È¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢½¸ÃÄ´Æ»ë¤Ø¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏË¡µ¬À©¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñËÉÁí¾Ê¤Ï¥¢¥ó¥½¥í¥Ô¥Ã¥¯¤¬Í×µá¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢27Æü¤Þ¤Ç¤Ë·ÀÌó¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¹½¤¨¡£Åö¶É¼Ô¤ÏCNN¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥ó¥½¥í¥Ô¥Ã¥¯¤Ï27Æü¸á¸å5»þ1Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¾è¤ë¤«¾è¤é¤Ê¤¤¤«¡×¤ò·è¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤â¤·½¾¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡Ö¥Ø¥°¥»¥¹Ä¹´±¤¬¹ñËÉÀ¸»ºË¡¤òÈ¯Æ°¤·¡¢Æ±¼Ò¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤âË¾¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¶¯À©Åª¤Ë¹ñËÉ¾Ê¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤»¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ø¥°¥»¥¹Ä¹´±¤¬¥¢¥ó¥½¥í¥Ô¥Ã¥¯¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡Ê¶¡µëÌÖ¡Ë¾å¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë»ØÄê¤¹¤ë¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥½¥í¥Ô¥Ã¥¯¹Êó¤Ï24Æü¤Î¥Ø¥°¥»¥¹Ä¹´±¤È¤Î²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²æ¡¹¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬°ÂÄêÅª¤«¤ÄÀÕÇ¤¤ò»ý¤Æ¤ë·Á¤ÇÀ¯ÉÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÇ¤Ì³¤ò°ú¤Â³¤»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢À¿°Õ¤ò¤â¤Ã¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤òÂ³¤±¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£