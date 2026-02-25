ENHYPEN¡¢ÊÆ¡Ö¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É200¡×¤Ë5½µÏ¢Â³¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¡ªÌÔÎõ¤ÊÀª¤¤¤Ç¿Íµ¤¾å¾ºÃæ
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ENHYPEN¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë5½µÏ¢Â³¤ÇÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
2·î24Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î²»³ÚÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡Ù¤¬È¯É½¤·¤¿ºÇ¿·¥Á¥ã¡¼¥È¡Ê2·î28ÆüÉÕ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ENHYPEN¤Î7th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE SIN¡§VANISH¡Ù¤¬¡Ö¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É200¡×75°Ì¤Ë¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤·¤¿¡£
Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢Æ±¥Á¥ã¡¼¥È2°Ì¡Ê1·î31ÆüÉÕ¡Ë¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ëè½µ¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤òÂ³¤±¡¢Àª¤¤¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØTHE SIN¡§VANISH¡Ù¤Ï¡¢ºÙ¤«¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤âÁ±Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¡×2°Ì¤ÈÀè½µ¤ÈÆ±¤¸½ç°Ì¤ò°Ý»ý¤·¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×¥¢¥ë¥Ð¥à¥»¡¼¥ë¥¹¡×¡Ö¥È¥Ã¥×¥«¥ì¥ó¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¥»¡¼¥ë¥¹¡×¤Ç¤Ï¤È¤â¤ËÁ°½µ¤è¤ê2¥é¥ó¥¯½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢6°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£ENHYPEN¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È100¡×¤Ç¤â14¥é¥ó¥¯µÞ¾å¾º¤·¡¢51°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ENHYPEN¤Ïµî¤ë1·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ØTHE SIN ¡§VANISH¡Ù¤Ç¡¢ÄÌ»»4ÅÙÌÜ¤Î¥À¥Ö¥ë¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤òÃ£À®¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥ª¥ê¥³¥ó¤äLINE¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢³¤³°¤Î²»¸»¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¼ó°Ì¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤À®²Ì¤ò¼ý¤á¤¿¡£2·î¤Ï¡¢¼çÍ×¤Ê²»³Ú¼ø¾Þ¼°¤Ç2¤Ä¤ÎÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ÌÔÎõ¤ÊÀª¤¤¤Ç¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þENHYPEN¤È¤Ï¡©
JUNGWON¡¢HEESEUNG¡¢JAY¡¢JAKE¡¢SUNGHOON¡¢SUNOO¡¢NI-KI¤Î7¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£2020Ç¯6·î¤«¤éÌó3¥«·î´ÖÊü±Ç¤µ¤ì¤¿Mnet¤ÎÂç·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØI-LAND¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¡¢2020Ç¯11·î¤Ë´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2021Ç¯7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØBORDER¡§Ñ³¤¤¡Ù¤Ï¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°½éÅÐ¾ì1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Û¤«¡¢7·îÅÙ¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Ç§ÄêºîÉÊ¡×¤Ç¥×¥é¥Á¥ÊÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯È¾¤Çµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¡¢Âè4À¤ÂåK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆºÇÂ®¤ÇÃ±ÆÈ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯7·î¡¢8·î¤Ë¤ÏÆüËÜ2ÅÔ»Ô¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆºÇÂ®¤ÇÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÈôÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£