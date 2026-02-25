SEVENTEEN¡¢¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¸Ä¿Í¤Ç¤Î³èÌö¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ÄÀ¤³¦¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤ÎÄìÎÏ¡ª
SEVENTEEN¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¸Ä¿Í¤Î³Æ³èÆ°¤òÌÖÍå¤·¡¢¶õÇò´ü´Ö¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Á¯Îõ¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Àä¤¨¤ºÄ©Àï¤òÂ³¤±¡¢¼«¤é¤ÎÎÎ°è¤ò³ÈÄ¥¤·Â³¤±¤ëÈà¤é¤«¤é¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÄìÎÏ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSEVENTEEN¡¢ÆüËÜ¤Îµï¼ò²°¤Ë½ÐË×¡ª
¸Ä¿Í³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥å¥ó¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ïº£·î17Æü¤Ë¸½ÃÏ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø鏢¿Í-BLADES OF THE GUARDIANS¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Â¿ºÌ¤ÊÉð½Ñ¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£ËÜºî¤Ï¥æ¥¨¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ô¥ó´ÆÆÄ¤Î¿·ºî¤Ç¡¢¥¦¡¼¡¦¥¸¥ó¤ä¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Ä¥§¡¼¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¡¦¥ê¡¼¤¬Í§¾ð½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó³¦¤«¤é¤Î¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖBOSS¡×¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¤Ï¡¢À¤³¦4Âç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ß¥ó¥®¥å¤ÏÀè·î¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¥á¥Ç¥£¥¢²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤Ï¥¦¥§¥Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥Ó¥Ó¥Ç¥£¥Ð¥Ó¥Ç¥£¥Ö¡Ù¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¡¢Ã±ÆÈMC¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤ª¤è¤Ó¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¡Ö¸ø±é¤Î¾¢¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëSEVENTEEN¤Î¿¿²Á¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖSEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]¡×¤¬¥¢¥¸¥¢¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ë¾åÎ¦¤¹¤ë¡£
2·î28Æü¤È3·î1Æü¤Î¹á¹Á¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢7Æü¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢14Æü¡¦15Æü¤Ë¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢21Æü¤Ë¥Ö¥é¥«¥ó¤Ç¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£SEVENTEEN¤Ï¤³¤ì¤é6²ó¤Î¸ø±é¤ò¤¹¤Ù¤ÆÂç·¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤·¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£4·î4Æü¡¦5Æü¤Ë¤Ï¡¢¿ÎÀî¥¢¥·¥¢¥É¼ç¶¥µ»¾ì¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ¸å¤ò¾þ¤ë¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥æ¥Ë¥Ã¥È¸ø±é¤âÀ¹¶·¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¤È¥ß¥ó¥®¥å¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢¿ÎÀî¡¢°¦ÃÎ¡¢ÀéÍÕ¡¢³ø»³¤Ç¤Î¡ÖCxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY¡×¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¡¢4·î24Æü¤«¤é26Æü¤Ë¤Ï¹âÍº¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Åö½é¡¢¹âÍº¸ø±é¤Ï2²ó¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Â¨ºÂ¤Ë´°Çä¤·¤¿¤¿¤áÄÉ²Ã¸ø±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¤¢¤ë¥É¥®¥ç¥à¤È¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤ÎÆó¿Í¤â¡¢¹ñÆâ³°5ÅÔ»Ô¤Ç¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£Èà¤é¤Ï4·î17Æü¤«¤é19Æü¤Î¿ÎÀî¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢29Æü¡¦30Æü¤ËÀéÍÕ¤ÎËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡¢5·î30Æü¡¦31Æü¤ËÂçî¹¡¢6·î6Æü¤Ë¥Þ¥«¥ª¡¢7·î25Æü¤Ë¹âÍº¤Ç¡ÖDxS [Serenade] ON STAGE¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢5·î22Æü¤Ë¤Ï¥½¥¦¥ë»Ô¾¾Ô³¶è¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø±à°ìÂÓ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖThe 18th Seoul Jazz Festival 2026¡×¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë