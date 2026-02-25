¸µAKB¡¦IZ*ONE¥á¥ó¥Ð¡¼½êÂ°¥°¥ë¡¼¥×¼ê¤¬¤±¤¿¥¸¥§¥¸¥å¥ó¡¢º£Ç¯¾å´ü¤ËÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×2ÁÈ¤ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø
¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë·ÝÇ½»öÌ³½êiNKODE¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬¡¢º£Ç¯¾åÈ¾´ü¤ËÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×2ÁÈ¤ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤ë¡£
iNKODE¤Ï2·î25Æü¡¢¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÃËÀÎý½¬À¸11¿Í¤ò2¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤±¡¢5¿ÍÁÈ¤È6¿ÍÁÈ¤È¤·¤ÆÈäÏª¤¹¤ë¤ÈÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤¬¡ÖKEYVITUP¡×¡ÖVAY ONN¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£KEYVITUP¤Ï¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¢¥Ò¥ç¥ó¥ß¥ó¡¢¥»¥Ê¡¢¥¸¥§¥¤¥ó¡¢¥ë¥¥¢¤Î5¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢VAY ONN¤Ï¥Þ¥µ¥È¡¢¥»¥ó¡¢¥¹¥ó¥¸¥¢¥ä¥ó¡¢¥Ý¥ó¡¦¥¸¥ó¥æ¡¼¡¢¥Æ¥ë¡¢¥Þ¥Î¤Î6¿Í¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ´ü¤ÏKEYVITUP¤¬4·î¡¢VAY ONN¤¬6·î¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
iNKODE¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¸µAKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇIZ*ONE¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤¿ËÜÅÄ¿ÎÈþ¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×SAY MY NAME¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢Æü´Ú¤Ç¤Î³èÆ°´ðÈ×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
º£²ó¤ÎÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×2ÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»öÌ³½êÂ¦¤Ï¡Ö2¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤È²»³ÚÅªÊý¸þÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ÈÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç²½¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤±¤ë·×²è¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
11¿Í¤ÎÎý½¬À¸¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØINTHE X¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£°Ê¹ß¡¢¥ß¥Ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥Ä¥¢¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò³ÈÂç¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÌÌ¤È¸ÄÀ¤òÉð´ï¤Ë¡¢³¤³°¤«¤é¤â´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂ³¤¯¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×2ÁÈ¤ÎÆ±»þÅ¸³«¤Ï¡¢iNKODE¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ê¥ì¡¼¥Ù¥ë³ÈÄ¥¤Î»î¤ß¤È¤¤¤¨¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿§¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤Î¤«¡¢¤½¤Î¼êÏÓ¤Ë¶È³¦Æâ³°¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
