È¯³Ð¤Þ¤Ç1½µ´Ö¤òÍ×¤·¤¿ë¾Êó¡¡´Ú¹ñ¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×Âè1À¤Âå¤ò»Ù¤¨¤¿47ºÐ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢ÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤ë

´Ú¹ñ¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ÎÂè1À¤Âå¤ò»Ù¤¨¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î»à¤Ï¡¢Ãç´Ö¤ÎSNS¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2026Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ40ÆüÍ¾¤ê¤ÇÇÐÍ¥4¿Í¤¬»àµî¡ÄÄÀÄË¥à¡¼¥É¤Î´Ú¹ñ
2·î25Æü¡¢²ÎÍØ³¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Artisan Beats¡ÊËÜÌ¾¥½¡¦¥¸¥§¥ß¥ó¡Ë¤µ¤ó¤¬2·î17Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µýÇ¯47ºÐ¡£
¸Î¿Í¤È¤È¤â¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤é¤¬SNS¤òÄÌ¤¸¤Æë¾Êó¤òÅÁ¤¨¡¢¤³¤Î»ö¼Â¤¬¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎA-Jay¤Ï¡Ö¥¸¥§¥ß¥ó¡¢30Ç¯´Ö°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤â¤¦³Ú¤ËµÙ¤á¡×¤ÈÄÉÅé¤·¡¢¥Þ¥¤¥Î¥¹¤â¡Ö°Â¤é¤«¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢·»¤µ¤ó¡×¤ÈºÇ¸å¤ÎÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
»à°ø¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎArtisan Beats¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×¡ÖDa Crew¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤âÌ³¤á¡¢Åö»þ¤ÏArtisan Beats¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥µ¥¿¥ó¡×¤È¤¤¤¦³èÆ°Ì¾¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÜ¿Í¤ò½ü¤¯²ÈÂ²Á´°÷¤¬¥¥ê¥¹¥È¶µÅÌ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¥µ¥¿¥ó¡×¤È¤¤¤¦³èÆ°Ì¾¤ò¼Î¤Æ¡¢¡ÖArtisan Beats¡×¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡£
2014Ç¯¤Ë¤ÏBORN KIM¤È¥·¥ó¥°¥ë¡Øjimmy chu¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£2015Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡Ø½Õ¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈEP¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÄË¤Þ¤·¤¤ë¾Êó¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø²Æ¡Ù¡Ø½©¡Ù¡ØÅß¡Ù¤ÏÈ¯Çä¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£