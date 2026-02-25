BTS¡¦JUNG KOOK¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤Ê25¿Í¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¡ªK-POP²Î¼êÍ£°ì¡Ö¹ñºÝÅª¤Ê¥¢¥¤¥³¥ó¡×
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×BTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢JUNG KOOK¤¬À¤³¦¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤Ê25¿Í¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¿ÍÊª¤ä¾ì½ê¡¢Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ØWorld Famous Things¡Ù¤Ï¡¢JUNG KOOK¤ò¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤Ê25¿Í¡ÊTop 25 Most Famous Persons in the World¡Ë¡×¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë´Þ¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛJUNG KOOK¡¢ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤Ë»ëÀþ½¸Ãæ
JUNG KOOK¤Ï18°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢K-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤¦¤Á¡¢Í£°ìÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡¢¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¡¢¼Â¶È²È¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¢²Î¼ê¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¡¢¥Ó¥è¥ó¥»¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¡¢¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ó¡¼¥¹¥È¡¢¼Â¶È²È¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°¤Ê¤É¡¢²»³Ú¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢À¯¼£¡¢»º¶È³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿ÍÊª¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ØWorld Famous Things¡Ù¤Ï¡¢JUNG KOOK¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë²»³Ú¥¹¥¿¡¼¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖJUNG KOOK¤Ï¶¯Îõ¤Ê²ÎÀ¼¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÀ³Ê¡¢¤½¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÀ¤³¦¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¡£´Ú¹ñ¤ò±Û¤¨¡¢À¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤¹¹ñºÝÅª¤Ê¥¢¥¤¥³¥ó¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖJUNG KOOK¤Ï¡ØSeven¡Ù¡Ø3D¡Ù¡ØStanding Next to You¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥½¥í¶Ê¤Ç³¤³°¥Á¥ã¡¼¥È1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¿ô½½²¯¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤Ï¡¢JUNG KOOK¤¬Ã±¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Åª¤ËËÄÂç¤Ê¥Õ¥¡¥óÁØ¤ò»ý¤Ä¶¯ÎÏ¤Ç¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö2026Ç¯¡¢JUNG KOOK¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤Ç¾Þ»¿¤µ¤ì¤ë¼ã¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î1¿Í¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Èà¤Î²»³Ú¡¢ºÍÇ½¡¢¤½¤·¤Æ¸¥¿È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢JUNG KOOK¤¬½êÂ°¤¹¤ëBTS¤Ï¡¢Íè¤ë3·î20Æü¡¢5th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØARIRANG¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤À¡£
¡þJUNG KOOK ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯9·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡£2011Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼K¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¤ÎÍ½Áª¤ÇÃ¦Íî¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½»öÌ³½ê´Þ¤áÂ¿¿ô¤ÎÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¡¢¡Ö¸«³Ø¤ÎºÝ¤ËRM¤Î¥é¥Ã¥×¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ·è¤á¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢2013Ç¯¤ËBTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2023Ç¯12·î¤ËÆþÂâ¤·¡¢2025Ç¯6·î11Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡£