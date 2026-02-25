¡Ö¥¬¥»È¡×¿Íµ¤´ë²è¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×³¤³°¿Ê½Ð¤Ø ¥í¡¼¥«¥ëÈÇ¤ÎÀ©ºîÅ¸³«
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/25¡ÛÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥¬¥¤Î»È¤¤¤ä¤¢¤é¤Ø¤ó¤Ç¡ª¡Ù¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡ØÀäÂÐ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¡ÊÀ½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¿±ÑÂê¡§YOU LAUGH YOU LOSE¡Ë¤¬¡¢³¤³°¿Ê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£º£¸å¤ÏÀ¤³¦¤Ë¤ÆÆ±ÈÖÁÈ¤Î¥í¡¼¥«¥ëÈÇ¤ÎÀ©ºî¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Î·»¤¬´é½Ð¤·¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì
1989Ç¯¤«¤éÆ±¶É¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥¬¥¤Î»È¤¤¤ä¤¢¤é¤Ø¤ó¤Ç¡ª¡Ù¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡ØÀäÂÐ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥ÈÈÎÇä¤òÃ´Åö¤¹¤ëµÈËÜ¶½¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥Ë¥¸¥§¥¤¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ê°Ê²¼¡Ö¥Ð¥Ë¥¸¥§¥¤¡×¡Ë¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤ä±Ñ¹ñ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÅù¥Ð¥Ë¥¸¥§¥¤¤¬Í¤¹¤ëÀ¤³¦25¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¡¢Ìó130¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤«¤é¤Ê¤ë¶¯ÎÏ¤ÊÀ©ºî¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥í¡¼¥«¥ëÈÇ¤ÎÀ©ºî¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡ØÀäÂÐ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥¬¥¤Î»È¤¤¤ä¤¢¤é¤Ø¤ó¤Ç¡ª¡ÙÆâ¤Î´ë²è¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ê¡¢2006Ç¯¤«¤é15Ç¯´Ö¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂç³¢ÆüÆÃÊÌÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥¬¥¤Î»È¤¤¤ä¤¢¤é¤Ø¤ó¤Ç¡ª¡Ù¤Î´ë²è¹½À®¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬´ë²è¤·¤¿¡Ø¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ë¡Ù¤Ï¡¢¡ØLOL¡§Last One Laughing¡Ù¤È¤·¤Æ±Ñ¹ñ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥«¥Ê¥À¤Ê¤É25°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¥í¡¼¥«¥ëÈÇ¤¬À©ºî¡¢Å¸³«¤µ¤ì¡¢¥Ð¥Ë¥¸¥§¥¤¤Ï¤½¤ÎÆâ11¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÀ©ºî¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¤¯¾¾ËÜ¤¬´ë²è¤·¤¿¡ØFREEZE¡Ù¤â¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ë¤Æ¥í¡¼¥«¥ëÈÇ¤¬À©ºî¡¦ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£º£¸å ¡ØÀäÂÐ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤âÆüËÜÈ¯¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈIP¤È¤·¤Æ¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¤³¤ÎÅÙ¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÀ©ºî¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¸Ø¤ë¥Ð¥Ë¥¸¥§¥¤¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢¡ØÀäÂÐ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤Î³¤³°Å¸³«¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î°ì¤Ä¤È¼«Éé¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÀäÂÐ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ì¡¢¹ñÌ±Åª¥Ò¥Ã¥È¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥³¥á¥Ç¥£¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤¹¡£Í·¤Ó¿´¤¬¤¢¤ê¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ç¡¢¹ñºÝÅ¸³«¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£24»þ´Ö¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤¬¡¢»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡È¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¶ÛÄ¥´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¾Ð¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë²Ê¤µ¤ì¤ëÈ³¥²¡¼¥à¤¬¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¡¼¥«¥é¥¤¥º¤Î¼«Í³ÅÙ¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢Åö¼Ò¤Î¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÊä´°¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¥ì¡¼¥Ù¥ë¤ä¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤¬¡¢ÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡È»Ô¾ì¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡É¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡µÈËÜ¶½¶È³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹ Æ£¸¶´²»á¥³¥á¥ó¥È
¢¡BanijayEntertainment ¥Á¡¼¥Õ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô JamesTownley»á¥³¥á¥ó¥È
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û