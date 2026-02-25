ILLIT¡¢½é¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖPRESS START¡×¥½¥¦¥ë¸ø±é¤¬Á´ÀÊ´°Çä¡ª°µÅÝÅª¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È¥Ñ¥ï¡¼¤ò¾ÚÌÀ
ILLIT¤¬¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È¥Ñ¥ï¡¼¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
2·î25Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½êBELIFT LAB¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ILLIT¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖILLIT LIVE ¡ÆPRESS START♥¡Ç¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖPRESS START¡×¡Ë¤Î¥½¥¦¥ë¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×Àè¹ÔÍ½Ìó³«»ÏÅöÆü¡Ê24Æü¡Ë¤ËÁ´ÀÊ´°Çä¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¦¥©¥ó¥Ò¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¿¿¤ÃÇò¥³¡¼¥Ç¡ÖÀã¤ÎÍÅÀº¡×
¡ÖPRESS START¡×¤Ï¡¢3·î14Æü¡¦15Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¥ê¥ó¥¯¥é¥¤¥Ö¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇËë¤ò³«¤±¤ë¡£ILLIT¤Ï¡¢GLLIT¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¡Ë¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÅ¸³«¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
ILLIT¤Ï¸ø±é¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö2025 ILLIT GLITTER DAY¡×¤Î¥½¥¦¥ë¸ø±é¤â¡¢Àè¹ÔÍ½Ìó¤À¤±¤Ç´°Çä¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿ÀÆàÀî¤äÂçºå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±¸ø±é¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Áá¡¹¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢»ë³¦À©¸ÂÀÊ¤È¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÀÊ¤¬ÄÉ²ÃÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡£
ILLIT¤Ï¡ÖPRESS START¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎGLLIT¤È¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤ÊÎ¹Ï©¤òÂ³¤±¤ë¡£¥½¥¦¥ë¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢6·î13Æü¡¦14Æü¤Ë°¦ÃÎ¡¢20Æü¡¦21Æü¤ËÂçºå¡¢29Æü¡¦30Æü¤ËÊ¡²¬¡¢7·î18Æü¡¦19Æü¤ËÊ¼¸Ë¡¢23Æü¡¦25Æü¡¦26Æü¤ËÅìµþ¤Ç¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢8·î22Æü¤Ë¹á¹Á¤ÇºÇ½ª¸ø±é¤ò·Þ¤¨¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þILLIT¤È¤Ï¡©
2023Ç¯6¡Á9·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØR U Next¡©¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢YUNAH¡¢MINJU¡¢MOKA¡¢WONHEE¡¢IROHA¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¡ÊMOKA¡¢IROHA¡Ë¤ò´Þ¤àÂ¿¹ñÀÒ5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡£HYBE»±²¼¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Î·ÝÇ½»öÌ³½êBELIFT LAB½êÂ°¡£¼«¼çÅª¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ê°Õ»Ö¡ÊI WILL¡Ë¤ÈÆÃÊÌ¤Ê²¿¤«¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÂåÌ¾»ì¡ÊIT¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Çºî¤é¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ëÀøºßÎÏ¤ò»ý¤Ä¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯3·î25Æü¡¢1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSUPER REAL ME¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£