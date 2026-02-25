¥Ñ¥¤¥ë¥Àー¥ª¥ó¡ª ¡Ö¥Þ¥¸¥ó¥¬ーZ¡×¤è¤ê¡Ö¥Ý¥Ô¥Ë¥« ¥¸¥§¥Ã¥È¥Ñ¥¤¥ë¥Àー¹æ¡×¤¬3·î3Æü¤ËÍ½Ìó³«»ÏÊÌÇä¤ê¤Î¡ÖÌµÅ¨¤Î²¦¼Ô ¥¸¥ã¥ó¥Ü¥Þ¥·¥ó¥Àー¥Þ¥¸¥ó¥¬ーZ¡×¤È¹çÂÎ²ÄÇ½
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥Ý¥Ô¥Ë¥« ¥¸¥§¥Ã¥È¥Ñ¥¤¥ë¥Àー¹æ¡×¤ò3·î3Æü¤ËÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£È¯Çä¤Ï8·î¤òÍ½Äê¤·¡¢²Á³Ê¤Ï9,900±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¥ó¥¬ーZ¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Û¥Ðー¥Ñ¥¤¥ë¥Àー¹æ¡×¤Î¸å·Ñµ¡¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥Ñ¥¤¥ë¥Àー¡×¤ò¥Ý¥Ô¥Ë¥«¥·¥êー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£Á´Ä¹Ìó65mm¤Ç¡¢ËÜÂÎ¤Ë¤Ï¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢½Å¸ü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢Âç·¿¥¸¥§¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ï¥·¥ë¥Ðー¥á¥Ã¥¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¿¹È¤ÎÎ¾Íã¤ò³ÊÇ¼¤·¡¢º¸±¦¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò°ú¤¹þ¤à¤³¤È¤ÇÊÌÇä¤ê¤Î¡ÖÌµÅ¨¤Î²¦¼Ô ¥¸¥ã¥ó¥Ü¥Þ¥·¥ó¥Àー¥Þ¥¸¥ó¥¬ーZ¡×¤Ë¥Ñ¥¤¥ë¥Àー¥ª¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Ë¤Ï³õ¹Ã»ù¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂ¤·Á¤µ¤ì¡¢É÷ËÉ¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤Ï³«ÊÄ¤¬²ÄÇ½¡£
¢¨À½ÉÊ¤ÏÅÉÁõ¡¦ºÌ¿§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î1¸Ä¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ø#¥Þ¥¸¥ó¥¬ーZ¡Ù¤è¤ê- º²¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¸ø¼°/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) February 25, 2026
¡Ö¥Ý¥Ô¥Ë¥« ¥¸¥§¥Ã¥È¥Ñ¥¤¥ë¥Àー¹æ¡×¤¬¾¦ÉÊ²½·èÄê¡ª
¥Û¥Ðー¥Ñ¥¤¥ë¥Àー¤ËÂ³¤Éü³è¡ª
½ÅÎÌ´¶¤¬¤¢¤ë¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È¤Îµ¡ÂÎ¤Ë¡¢¥·¥ë¥Ðー¥á¥Ã¥¤¬Èþ¤·¤¤Âç·¿¥¸¥§¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥óÁõÈ÷¡£³õ¹Ã»ù¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬Åë¾è¡ª
°ìÈÌÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ2026Ç¯3·î3ÆüÍ½Ìó³«»Ï¡¢8·îÈ¯ÇäÍ½Äê¡ª pic.twitter.com/5LSwAFXKZS
(C)¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯´ë²è¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó