¡Ú¥Ý¥Ô¥Ë¥« ¥¸¥§¥Ã¥È¥Ñ¥¤¥ë¥Àー¹æ¡Û 3·î3Æü Í½Ìó³«»Ï 8·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§9,900±ß

¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥Ý¥Ô¥Ë¥« ¥¸¥§¥Ã¥È¥Ñ¥¤¥ë¥Àー¹æ¡×¤ò3·î3Æü¤ËÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£È¯Çä¤Ï8·î¤òÍ½Äê¤·¡¢²Á³Ê¤Ï9,900±ß¡£

¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¥ó¥¬ーZ¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Û¥Ðー¥Ñ¥¤¥ë¥Àー¹æ¡×¤Î¸å·Ñµ¡¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥Ñ¥¤¥ë¥Àー¡×¤ò¥Ý¥Ô¥Ë¥«¥·¥êー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£Á´Ä¹Ìó65mm¤Ç¡¢ËÜÂÎ¤Ë¤Ï¥À¥¤¥­¥ã¥¹¥È¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢½Å¸ü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢Âç·¿¥¸¥§¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ï¥·¥ë¥Ðー¥á¥Ã¥­¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¿¿¹È¤ÎÎ¾Íã¤ò³ÊÇ¼¤·¡¢º¸±¦¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò°ú¤­¹þ¤à¤³¤È¤ÇÊÌÇä¤ê¤Î¡ÖÌµÅ¨¤Î²¦¼Ô ¥¸¥ã¥ó¥Ü¥Þ¥·¥ó¥Àー¥Þ¥¸¥ó¥¬ーZ¡×¤Ë¥Ñ¥¤¥ë¥Àー¥ª¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Ë¤Ï³õ¹Ã»ù¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂ¤·Á¤µ¤ì¡¢É÷ËÉ¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤Ï³«ÊÄ¤¬²ÄÇ½¡£

¢¨À½ÉÊ¤ÏÅÉÁõ¡¦ºÌ¿§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î1¸Ä¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£

(C)¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯´ë²è¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó