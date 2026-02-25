²¬»³»Ô¤Ç½»ÂðÁ´¾Æ¡¡½»¿Í1¿Í¤¬±ì¤òµÛ¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¡¡
²¬»³Æî·Ù»¡½ð
¡¡24ÆüÌë¡¢²¬»³»ÔÆî¶è¤Î½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢½»¿Í¤Î½÷À¤¬±ì¤òµÛ¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ú½ý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢24Æü¸á¸å9»þ50Ê¬¤´¤í¡¢²¬»³»ÔÆî¶èÊ¡Åç¤Î½»Âð¤Ç¡¢½»¿Í¤Î½÷À¡Ê77¡Ë¤¬¿²¼¼¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ119ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ÃËÉ¤¬Ìó3»þ´Ö¸å¤Ë²Ð¤ò¾Ã¤·»ß¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ¤Î½»ÂðÌó115Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½÷À¤ÏÉ×¡Ê83¡Ë¤È2¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢½÷À¤¬Æ¨¤²½Ð¤¹ºÝ¤Ë±ì¤òµÛ¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ú½ý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£É×¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£