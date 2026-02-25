1Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¾ï½¬Åª¤Ë¥³¥«¥¤¥ó¤Ê¤É»ÈÍÑ¤«¡Ä¡ÖXG¡×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎSIMONÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡ËÂáÊá¡¡Æþ¼ê·ÐÏ©¤ÎÆÃÄêµÞ¤°
¥³¥«¥¤¥ó¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥ë¡¼¥×¡ÖXG¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¡¢1Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¾ï½¬Åª¤Ë°ãË¡ÌôÊª¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖXG¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦SIMON¤³¤È¼ò°æ¤¸¤å¤ó¤ÛÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë¤é4¿Í¤Ï°¦ÃÎ¸©Æâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢¥³¥«¥¤¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤Î¼èºà¤Ç¡¢SIMONÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢1Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¥³¥«¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î°ãË¡ÌôÊª¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤«¤é¤Ï¥³¥«¥¤¥ó¤Î¤Û¤«ÂçËã¤â²¡¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¾Ü¤·¤¤´ÕÄê¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤ËÆþ¼ê·ÐÏ©¤ÎÆÃÄê¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£