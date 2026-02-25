Ç¯¶â¤Î·«²¼¤²¡Ö84¡óÁý¡×¤Î´Å¤¤æ«¡ÄÌò½ê¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡Ö¼ê¼è¤ê¤Î¿¿¼Â¡×¤ÈÇ¯¶â¼õµë¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¡ÚFP¤Î²òÀâ¡Û
Ï·¸å»ñ¶â¤ÎÃì¤È¤Ê¤ë¸øÅªÇ¯¶â¡£2022Ç¯¤ÎÀ©ÅÙ²þÀµ¤Ë¤è¤ê¼õµë³«»Ï»þ´ü¤òºÇÂç75ºÐ¤Þ¤ÇÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖºÇÂç84¡óÁý³Û¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢³ÛÌÌ¾å¤ÎÁý¤¨Éý¤À¤±¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¼õµëÈ½ÃÇ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¡£Áý³Û¤µ¤ì¤¿Ç¯¶â¤Ë¤ÏÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤È¤¤¤¦¡ÖÊÉ¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ê¼è¤ê³Û¤ÏÁÛÄê¤ò²¼²ó¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒChallenger ÂåÉ½¤ÎFP¡¦Ä»³¤æÆ»á¤¬¡¢Ç¯¶â¤ÎÉ½ÌÌÅª¤ÊÂ»±×Ê¬´ôÅÀ¤À¤±¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡Ö¼ê¼è¤ê¤Î¿¿¼Â¡×¤È¡¢¸Ä¡¹¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤Ê¼õµëÈ½ÃÇ´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
·«¾å¤²¡¦·«²¼¤²¤Î´ðËÜ¥ë¡¼¥ë¡ÄÉ½ÌÌ¾å¤Î¡ÖÂ»±×Ê¬´ôÅÀ¡×
Ç¯¶â¤Ï²¿ºÐ¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤ªÆÀ¤Ê¤Î¤«¡©¡¡Ï·¸å»ñ¶â¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¸½¾ì¤Ç¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤ëÁêÃÌ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£2022Ç¯¤ÎÀ©ÅÙ²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢¼õµë³«»Ï»þ´ü¤ò75ºÐ¤Þ¤ÇÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇÂç84¡óÁý³Û¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬°ì¿ÍÊâ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ºÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¸øÅªÇ¯¶â¤Ï65ºÐ¤ò´ð½à¤Ë¡¢1¥õ·îÃ±°Ì¤Ç¼õµë»þ´ü¤òÁ°¸å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·«¾å¤²¼õµë¡Ê60ºÐ¡Á64ºÐ¡Ë
1¥õ·îÁá¤á¤ë¤´¤È¤Ë0.4¡ó¸º³Û¡£60ºÐ¤«¤é¼õµë¤¹¤ë¤ÈºÇÂç24¡ó¸º¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¸º³ÛÎ¨¤ÏÀ¸³¶¸ÇÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü·«²¼¤²¼õµë¡Ê66ºÐ¡Á75ºÐ¡Ë
1¥õ·îÃÙ¤é¤»¤ë¤´¤È¤Ë0.7¡óÁý³Û¡£70ºÐ¤Ç42¡óÁý¡¢75ºÐ¤Ç84¡óÁý¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÁý³ÛÎ¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã±½ã¤ÊÁí¼õ¼è³Û¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤Ï¡¢70ºÐ¼õµë¤Ê¤é82ºÐ¡¢75ºÐ¼õµë¤Ê¤é86ºÐ¤¬¡¢65ºÐ¼õµë¤òÄÉ¤¤±Û¤¹¡ÖÂ»±×Ê¬´ôÅÀ¡×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¡ÊÃËÀ81ºÐ¡¢½÷À87ºÐ¡Ë¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢·«²¼¤²¤Ï°ì¸«¡Ö¾¡»»¤Î¹â¤¤ÅÒ¤±¡×¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¼ê¼è¤ê¤Îæ«¡×¤È¤Ï¡©³ÛÌÌÄÌ¤ê¤Ë¤ÏÁý¤¨¤Ê¤¤¸½¼Â
¤·¤«¤·¡¢¼ÂÌ³¤Î»ëÅÀ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¡ÖÂ»±×Ê¬´ôÅÀ¡×¤Ï¿ôÇ¯¸å¤í¤Ë¤º¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤Ë¤Ï¡Ö³ÛÌÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¡¢ÉéÃ´³Û¤âÁý¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÀÇ¶â¡¦¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î¡ÖÎß¿Ê¡×¤È¤¤¤¦ÊÉ
Ç¯¶â¤Ï»¨½êÆÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢½êÆÀÀÇ¤ä½»Ì±ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¸å´ü¹âÎð¼Ô°åÎÅÊÝ¸±ÎÁ¡Ë¤ä²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤ÏÇ¯¶â½êÆÀ¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢³ÛÌÌ¤ò42¡óÁý¤ä¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Áý¤¨¤¿Ê¬¤À¤±ÀÇÎ¨¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤ê¡¢ÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤¬½Å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¼ê¼è¤ê¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤ÎÁý²ÃÎ¨¤Ï30¡óÄøÅÙ¤Ë²¡¤·²¼¤²¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²ÈÂ²¼êÅö¡Ö²ÃµëÇ¯¶â¡×¤Î¾Ã¼º¥ê¥¹¥¯
¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌÕÅÀ¤¬¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë¡Ö²ÃµëÇ¯¶â¡×¤ä¡Ö¿¶ÂØ²Ã»»¡×¤Ç¤¹¡£¼«¿È¤ÎÇ¯¶â¤ò·«¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢ËÜÍè¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿²ÃµëÇ¯¶â¡ÊÇ¯³ÛÌó40Ëü±ß¤Ê¤É¡Ë¤¬Á´³Û¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¤â¤é¤¤Â»¤Í¡×¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢·«²¼¤²¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òµý¼õ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÄ¹À¸¤¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç¯¶â¼õµë¤Ï¡Ö²¿ºÐ¤¬Àµ²ò¤«¡×¡© ¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Î¿ä¾©¥×¥é¥ó
¼ÂÌ³¾å¤ÎºÇÅ¬²ò¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë·×»»¼°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ¿Í¤Î¡Ö·ò¹¯¾õÂÖ¡×¡Ö½¢Ï«¾õ¶·¡×¡Ö»ñ»ºÇØ·Ê¡×¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú·«¾å¤²¡Ê60¡Á64ºÐ¡Ë¡Û¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í
·ò¹¯¾å¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢¼«±Ä¶ÈÅù¤Ç¡Öº£¤¹¤°¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¡×¤¬»ö¶È¤äÀ¸³è¤Î°Ý»ý¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ª¶â¤Ï¿´¿È¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë»È¤¦¡×¤È¤¤¤¦Å¯³Ø¤ò»ý¤ÄÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹çÍýÅª¤ÊÁªÂò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉ¸½à¡Ê65ºÐ¡Ë¡Û¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í
¼ÂÌ³¾å¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ²ÃµëÇ¯¶â¤Î¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤¬¤Ê¤¯¡¢ÀÇ¡¦ÊÝ¸±ÎÁ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÎÉ¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÌÂ¤Ã¤¿¤é¡Ö65ºÐ¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¡¢ÉÔÂÊ¬¤ò½¢Ï«¼ýÆþ¤ä»ñ»º±¿ÍÑ¤ÇÊä¤¦¤Î¤¬²¦Æ»¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú·«²¼¤²¡Ê66¡Á75ºÐ¡Ë¡Û¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í
70ºÐÁ°¸å¤Þ¤Ç°ÂÄê¤·¤¿µëÍ¿¼ýÆþ¤¬¤¢¤ëÁØ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅý·×Åª¤ËÄ¹¼÷¤Ç¤¢¤ë½÷À¤Ë¤Ï¡ÖÄ¹À¸¤¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÊÝ¸±¡×¤È¤·¤Æ¶Ë¤á¤ÆÍ¸ú¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë½½Ê¬¤Ê¶âÍ»»ñ»º¤ò»ý¤ÄÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÑÀ¤Î¤¢¤ë¸øÅªÇ¯¶â¤òºÇÂç²½¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï¡¢µæ¶Ë¤ÎÄ¹¼÷¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Â»ÆÀ´ªÄê¤ò¼Î¤Æ¡ÖÀ¸³è¤Î°ÂÄê¡×¤ò´ð½à¤Ë
Ç¯¶â¼õµë»þ´ü¤Î·èÄê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö²¿ºÐ¤Ç»à¤Ì¤«¡×¤È¤¤¤¦Í½Â¬¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÉÔ³Î¤«¤ÊÂ»ÆÀ´ªÄê¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀ¸³è¤Î°ÂÄê¡×¤ò¼´¤Ë¿ø¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ü¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤Ç¡¢¼«¿È¤Î65ºÐ»þÅÀ¤Î¡ÖÀµ³Î¤Ê³ÛÌÌ¡×¤òÇÄ°®¤¹¤ë¡£
¡üÏ·¸å¤ÎºÇÄãÀ¸³èÈñ¤ò»»½Ð¤·¡¢Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¡Ö²¿±ßÂ¤ê¤Ê¤¤¤«¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡£
¡ü¤½¤ÎÉÔÂÊ¬¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Ë¡Ö²¿ºÐ¤Þ¤Ç¸½Ìò¤ÇÆ¯¤¯¤«¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¡£
¶âÍø¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¤Ø¤ÎÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¡¢¸½¶â¡ÊÇ¯¶â¡Ë¤Î²ÁÃÍ¤âÁêÂÐÅª¤ËÊÑÆ°¤¹¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£°Â°×¤Ê¡Ö·«²¼¤²¡×¤òÁªÂò¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡Ö¼ê¼è¤ê¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¶¯¤¯¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡£