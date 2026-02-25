¡Ö½÷À¤ä¥·¥Ë¥¢ÁØ¡¢³°¹ñ¿Í¤Ë¤â»Å»ö¤òÃ´¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¡¡¿Í¸ý¸º¾¯ÂÐºö²ñµÄ
»°½Å¸©¤Ï24Æü¡¢¿Í¸ý¸º¾¯ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦Í¼±¼Ô²ñµÄ¤ò³«¤¡¢ÀìÌç²È¤«¤é¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¼Ò²ñ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿ÂÐºö¤Î¤¢¤êÊý¤äÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»°½Å¸©¤Î¿Í¸ý¤Ï2007Ç¯¤Î187Ëü3000¿Í¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë¸º¾¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢2035Ç¯¤Ë¤ÏÌó8Ëü¿Í¤â¤ÎÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°½Å¸©Ä£¤Ç³«¤«¤ì¤¿Í¼±¼Ô²ñµÄ¤Ë¤Ï¡¢°ì¸«¾¡Ç·ÃÎ»ö¤ò¤Ï¤¸¤á´Ø·¸Éô¶É¤Î¿¦°÷¤È6¿Í¤Î°Ñ°÷¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°Ñ°÷¤«¤é¤Ï¡Ö½¢¿¦¤òµ¡¤Ë¼ã¤¤½÷À¤¬ÃÏ¸µ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿¦¶ÈÁªÂò¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢´õË¾¤Î¿¦¼ï¤Ë¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ä¡¢¡ÖÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³°¹ñ¿Í¤Î¼õ¤±Æþ¤ì»Ù±ç¤¬É¬Í×¤À¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀìÌç²È¤Î°Õ¸«¤ò¼õ¤±¤Æ°ì¸«ÃÎ»ö¤Ï¡Ö¸½¼Â¤ËÂ¨¤·¤¿¿Í¸ý¿ä·×¤ò¤·¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤ò²¼ÃÏ¤ËÅ¬±þºö¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£½¢Ï«¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¸©¤Î»º¶È¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï½÷À¤ä¥·¥Ë¥¢ÁØ¡¢³°¹ñ¿Í¤Ë¤â»Å»ö¤òÃ´¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
»°½Å¸©¤Ï¡¢°Ñ°÷¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤¿°Õ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¿Í¸ý¸º¾¯ÂÐºö¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄê¤á¤¿¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯ÂÐºöÊý¿Ë¡×¤Î²þÄê¤òÍèÇ¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¤ËÌÜ»Ø¤¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£