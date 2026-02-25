¡ÚÆÃ½¸¡Û¡¡¡ÈÍ½ËÉ¡É¤Ë¼´Â¡¡ÂçÂæÄ®¤Î¡Ö¤¤¤º¤ì¶õ¤²È¥Ä¥¢¡¼¡×
Ç¯¡¹Áý²Ã¤òÂ³¤±¤ë¶õ¤²È¡£¤½¤Î¿ô¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÇÌó900Ëü¸Í¤È²áµîºÇÂ¿¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¶õ¤²È¤ÎÍø³èÍÑ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢»°½Å¸©ÂçÂæÄ®¤Ç¾ÍèÅª¤Ë¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÊª·ï¤ò½ä¤ë¡Ö¤¤¤º¤ì¶õ¤²È¥Ä¥¢¡¼¡×¤¬Àè·î¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÂæÄ®¤¬½é¤á¤Æ´ë²è¤·¤¿¡Ö¤¤¤º¤ì¶õ¤²È¥Ä¥¢¡¼¡×¡£°Ü½»Àè¤òÃµ¤¹¿Í¤ä¶õ¤²È¤ÎÍø³èÍÑ¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ê¤É¡¢¸©Æâ³°¤«¤é12¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸«³Ø¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ï½êÍ¼Ô¤¬¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡Ö¤¤¤º¤ì¡×¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÊª·ï¤Ç¤¹¡£
¶õ¤²È¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤º¤ì¡×¤Î¤¦¤Á¤Ë¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÂæÄ®À¸³è´Ä¶²Ý»³¸ýÀ¿¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊüÃÖ¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É²È¤Î²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¡¢²þ½¤¤Ê¤É¤ÇÍ¾Ê¬¤ËÈñÍÑ¤â¤«¤«¤ë¤Î¤¬°ì¤Ä¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¼«Ê¬¤Î²È¤òº£¸å¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡¢»öÁ°¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤¸¤á¤Ë°ì¹Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢80Âå¤ÎÃËÀ¤¬Êë¤é¤¹»³¤¢¤¤¤Î¸ÅÌ±²È¡£¸µ¡¹ÇÀµ¡¶ñ¤Ê¤É¤ÎÃÃÌê²°¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦²È¤ÎÎò»Ë¤äÃÏ°è¤Î¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥¢¡¼»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Î¡Ö¤«¤Þ¤É¤Ï¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤Ë¸ÅÌ±²È¤Î½»¿Í¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤«¤Þ¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿½ê¤Ë¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò¿ø¤¨¤Æ¡¢12·î¤«¤é3·î¤´¤í¤Þ¤Ç¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È»²²Ã¼Ô¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÁíÌ³¾Ê¤¬¹Ô¤Ã¤¿ºÇ¿·¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢»°½Å¸©Æâ¤Ë¤ÏÌó14Ëü2700¸®¤Î¶õ¤²È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÌó6³ä¤¬Å¬Àµ¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¤º¡¢ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÂæÄ®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ä®Æâ¤Ë¤¢¤ë619¸Í¤Î¶õ¤²È¤Î¤¦¤Á¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤¬´ÉÍýÉÔÁ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ÎÃÊ³¬¤«¤éÊª·ï¤Î½êÍ¼Ô¤È¼¡¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤Î´Ö¤Ç¾õ¶·¤ò¶¦Í¤·¡¢¶õ¤²È¤ÎÈ¯À¸ÍÞÀ©¤äÍø³èÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¡¢ÌÚ¹©¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿Ã«Æ£½ÅÈþ¤µ¤ó¤Î¹©Ë¼¤Ç¤¹¡£
Ã«Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¶õ¤²È¤ÎÍø³èÍÑ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½¤âÅØ¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¡Ö¤¤¤º¤ì¶õ¤²È¡×¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¿»²²Ã¼Ô¤È¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ä¥¢¡¼»²²Ã¼Ô¤«¤é¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÊª·ï¤Ë°Ü¤ê¤¿¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÃ«Æ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤º¤ì¶õ¤²È¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ï¡¢¡Ø¤¤¤º¤ì¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÌÀÆü¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢½êÍ¼Ô¤¬»à¤Ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ÜÀß¤ØÆþ¤ë¤È¤«¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï¡Ö¶õ¤²È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¤É¤ó¤ÊÊý¤¬Êª·ï¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«Á´¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤ÆÉÝ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÊª·ï¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤Ê¤Î¤«¤ä¡¢²È¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤òÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖÏÃ¤òÊ¹¤±¤ë¤Î¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Îã¤¨¤Ð¤´¶á½ê¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë»ä¤¿¤Á¤â°Â¿´¤À¤·¡¢ÏÃ¤·Áê¼ê¤â¤Ç¤¤ë¡×¤È¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Êª·ï¤Î½êÍ¼Ô¤Ï¡Ö¤¤¤º¤ì¡×¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢º£¤Î½êÍ¼Ô¤È¼¡¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤¬¸ß¤¤¤ËÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¹ç¤¦¥Ä¥¢¡¼¡£ÂçÂæÄ®¤«¤é¶õ¤²ÈÂÐºö¤Î¿·¤¿¤Ê°ì¼ê¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¤¤¤º¤ì¶õ¤²È¥Ä¥¢¡¼¡×¤Ï2026Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¤â2²óÌÜ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
