º£Ç¯¤Î½ÕÀáÏ¢µÙ¤â°ú¤Â³¤¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ê¥È¥é¥Ù¥ë¡×¤¬¿Íµ¤¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ¹¹ÔÂåÍýÅ¹¡ÊOTA¡Ë¡ÖQunar¡¥com¡×¤¬23Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤Î½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡¢º£Ç¯¤Ï2·î17Æü¡Ë¤ËÈ¼¤¦2·î15Æü¤«¤é23Æü¤Þ¤Ç¤Î9Ï¢µÙÃæ¡¢¡ÖChinaTravel¡ÊÃæ¹ñÎ¹¹Ô¡Ë¡×¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤êÂ³¤±¡¢2·î15¡Á23Æü¤ËÃæ¹ñ¤ËÅþÃå¤¹¤ë¹Ò¶õÊØ¤Î³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤è¤ëÍ½Ìó·ï¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç20¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¿·Ê¹¼Ò¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
½ÕÀáÏ¢µÙ´ü´Ö¤Ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÅÔ»Ô¤Ï¾å³¤¡¢ËÌµþ¡¢¹½£¡¢À®ÅÔ¡¢¿¼¥»¥ó¡¢¥¢¥â¥¤¡¢³¤¸ý¡¢Ê¡½£¡¢½Å·Ä¡¢ÀÄÅç¤À¤Ã¤¿¡£
½ÕÀá¥à¡¼¥É¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢Ì±Â¯ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ËÉÙ¤ÊÅÔ»Ô¤â¡¢Â¿¤¯¤Î³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¿Íµ¤¤ÎÎ¹¹ÔÌÜÅªÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÅÁÅý¹Ô»ö¡Ö¼Ò²Ð¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë»³À¾¾ÊÂçÆ±»Ô¡¢Àã¤Î¹â¸¶ÃÏÂÓ¤ÇÌ±Â¯Åª¾ð½ï¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Á¥Ù¥Ã¥È¼«¼£¶è¥é¥µ»Ô¡¢ÍÏ²ò¤·¤¿Å´¤òÌÚ¤ÎÈÄ¤ò»È¤Ã¤Æ¶õ¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡ÖÂÇÅ´²Ö¡×¤ò´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë±ÀÆî¾ÊÆ¾×»Ô¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¿§Ë¤«¤ÊÅÔ»Ô¤¬¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷¿Íµ¤µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷µÒ¤ò¹ñÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥¿¥¤¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥é¥ª¥¹¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
Ãæ¹ñ¿Í¤Î³¤³°Î¹¹Ô¤Ë´Ø¤¹¤ëÅý·×¤ò¸«¤ë¤È¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¹Ò¶õ·ô¤òÍ½Ìó¤·¤¿Ãæ¹ñ¿Í¤Ï15¡Á23Æü¤Î´ü´Ö¡¢À¤³¦¤Î1000¶á¤¯¤ÎÅÔ»Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¡£ÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤«¤Ã¤¿Î¹¹ÔÀè¥È¥Ã¥×10¤Ï¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¦¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¡¢Ãæ¹ñ¡¦¹á¹ÁÆÃÊÌ¹ÔÀ¯¶è¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¡¢¥¿¥¤¡¦¥×¡¼¥±¥Ã¥È¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥Ð¥êÅç¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥·¥É¥Ë¡¼¡¢¥¿¥¤¡¦¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KS¡Ë