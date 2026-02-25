¡Ú»»¿ô¥¯¥¤¥º¡Û¡Ö105¡ß105¡×¤ò°Å»»¤Ç²ò¤¯¥³¥Ä¤Ï¡© ¸ø¼°¤ò»È¤¨¤Ð°ì½Ö¡ª 1Ê¬°ÊÆâ¤ÇÄ©Àï¤·¤è¤¦
¿ô»ú¤ÎË¡Â§À¤ò¸«È´¤¤¤Æ²ò¤¯¡ÖÇ¾¥È¥ì»»¿ô¥¯¥¤¥º¡×¡ª
°ì¸«Æñ¤·¤½¤¦¤Ê3·å¤Î³Ý¤±»»¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ø¼°¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤¹¤ë¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ë²ò¤±¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
105 ¡ß 105 = ¢¢
¥Ò¥ó¥È¡§100¤ò´ð½à¤Ë¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
Åú¤¨¤ò¸«¤ë
¢§²òÀâ
¼°¤òÊ¬²ò¤·¤Æ¡ÖÏÂ¤Èº¹¤ÎÀÑ¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö2¾è¤ÎÅ¸³«¡×¸ø¼°¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë·×»»¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
105 ¡ß 105
= (100 + 5) ¡ß (100 + 5)
= 100² + 2 ¡ß 100 ¡ß 5 + 5²
= 10000 + 1000 + 25
= 11,025
É®»»¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Ñ¥Ã¤ÈÅú¤¨¤¬½Ð¤»¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ì¸«Ê£»¨¤Ê³Ý¤±»»¤â¡Ö¶èÀÚ¤ê¤ÎÎÉ¤¤¿ô»ú¡×¤ò´ð½à¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Å»»¤Ç¤â¥ß¥¹¤Ê¤¯²ò¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¯¥¤¥º¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î²ò¤Êý¡¦Àµ²ò¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î°ìÎã¤È¤·¤Æ²òÅú¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨ËÜ¥¯¥¤¥º¤Ï¡¢All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤¬´ë²è¡¦ºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹
(Ê¸:All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô)
