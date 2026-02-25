¡Ö¾¡¤ÁÌÜ¤Ê¤¯¤ÆÁð¡×¥¢¥ó¥Ö¥ì¥é¼Ò¡¢ÆüÀ¶¿©ÉÊ¤òÄóÁÊ¡ÖÆæÆù¤¬°ã¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë¥»¥ó¥¹¤¢¤ë¡×
¿Íµ¤¥²¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¡Ù¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ï2·î24Æü¤ËÅê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¡×¤ÇÍÌ¾¤ÊÆüÀ¶¿©ÉÊ¤òÄóÁÊ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÅê¹Æ¡ÛÆüÀ¶¿©ÉÊ¤òÄóÁÊ¡©
Åê¹Æ¤Ë¤Ï²èÁü¤ò1ËçºÜ¤»¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ö¥ì¥é¼Ò¤¬À½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¢¥ó¥Ö¥ì¥é¥Ì¡¼¥É¥ë¡Ù¤ËÂÐ¤¹¤ëÈï¹ð¤Ë¤è¤ë¸¢Íø¿¯³²¡£Èï¹ð¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¡Ø¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¡Ù¤Ï¡¢¸¶¹ð¤ÎÃÎÅªºâ»º¸¢¤òÃø¤·¤¯¿¯³²¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÄóÁÊ¤ÎÍýÍ³¤ò½ñ¤µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆæÆù¤¬°ã¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¤Ê¤¼º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ28Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤ò¡ª¡©¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ö¥ì¥é¼Ò¤µ¤ó¡¢28Ç¯±Û¤·¤ÇËÜµ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤ÎÁð¡×¡Ö¾¡¤ÁÌÜ¤Ê¤¯¤ÆÁð¡×¡Ö¤³¤Î¸å ÏÂ²ò¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í£÷¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ´ØÀ¾¤Î²ñ¼Ò¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥Þ¤Ë¥»¥ó¥¹¤¢¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥³¥é¥Ü¤Ø¤ÎÉúÀþ¤«¡©¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡Ö¤³¤Î¸å ÏÂ²ò¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í£÷¡×Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ö¥ì¥é¼Ò¤ÏËÜÆü¡¢¡ØÆüÀ¶¿©ÉÊ¡Ù¤òÃÎÅªºâ»º¸¢¿¯³²¤Î·ï¤ÇÄóÁÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥é¥¯¡¼¥ó¥·¥Æ¥£¹âÅùºÛÈ½½ê¤ËÁÊ¾õ¤òÄó½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¢¥ó¥Ö¥ì¥é¼Ò¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë²Í¶õ¤Î´ë¶È¤Ç¤¹¡£
2·î27Æü¤ËºÇ¿·ºîÈ¯Çä¡ª2·î27Æü¤ËºÇ¿·ºî¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É ¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Ù¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥«¥×¥³¥ó¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ï¤½¤ì¤È²¿¤«´ØÏ¢¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£Â³Êó¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
