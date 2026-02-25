ÀÖ»úÂ³¤¯¡Ö²ÏÄÅ¥Ð¥¬¥Æ¥ë¸ø±à¡×2026Ç¯3·îËö¤Ç±Ä¶È½ªÎ» 4·î¤«¤éÌµÎÁ³«Êü¤â9·îËö¤Ç¥Ð¥é±à¤Î°Ý»ý½ªÎ»¡áÀÅ²¬¡¦²ÏÄÅÄ®
¶áÇ¯ÀÖ»ú¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿ÀÅ²¬¸©²ÏÄÅÄ®¤Î´Ñ¸÷»ÜÀß¡Ö²ÏÄÅ¥Ð¥¬¥Æ¥ë¸ø±à¡×¤¬¡¢2026Ç¯4·î¤«¤éÆþ¾ìÎÁÌµÎÁ¤ÎÄ®±Ä¸ø±à¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢9·îËö¤Ë¤Ï¥Ð¥é±à¤Î´ÉÍý¤ò½ª¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÏÄÅÄ®¤ÎÂçÀîÎÉ¼ùÄ®Ä¹¤¬¡¢2·î24Æü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿2026Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢4·î¤«¤é9·î¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Ï¡¢Ä®¤¬¥Ð¥é±à¤È»ÜÀß¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¡¢¥Ð¥é±à¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÌ±´Ö´ë¶È¤¬¸½¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¥Ð¥é±à¤Î°Ý»ý¤Ï9·îËö¤Ç½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
²ÏÄÅ¥Ð¥¬¥Æ¥ë¸ø±à¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Î¥Ð¥¬¥Æ¥ë¸ø±à¤Î»ÐËå±à¤È¤·¤Æ2001Ç¯¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£1100ÉÊ¼ï¡¢6000³ô¤Î¥Ð¥é¤¬¡¢½Õ¤È½©¤Ëºé¤¡¢²Ö¤Î¤Þ¤Á¡¦²ÏÄÅ¤òÂåÉ½¤¹¤ë´Ñ¸÷»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥·ー¥º¥ó¥ª¥Õ¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¶áÇ¯¤ÏÀÖ»ú¤¬Â³¤¡¢2023Ç¯ÅÙ¤«¤é¸ø±à¤Î´ÉÍý¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ì±´Ö¤Î»ØÄê¶È¼Ô¤¬¡¢2026Ç¯3·î¸Â¤ê¤Ç¤Î¡ÖÅ±Âà¡×¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯11·î¤ËÄ®Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÂçÀîÎÉ¼ùÄ®Ä¹¤Ï¡¢¥Ð¥é±à¤ÎÂ¸Â³¡¢¿·¤¿¤Ê¸ø±à¤È¤·¤Æ¤ÎºÆÀ°È÷¡¢´ë¶ÈÍ¶Ã×¤Î3¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀîÄ®Ä¹¤Ï¡Ö¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥é±àÃ±ÆÈ¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²ÏÄÅ¥Ð¥¬¥Æ¥ë¸ø±à¤À¤±¡£º£¸å¤Ï¥Ð¥¬¥Æ¥ë¸ø±à¤ÎÌ¾¾Î¤òÊÖ¾å¤·¤Æ¡¢Ä®Ì±¤Î·Æ¤¤¤Î¸ø±à¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯4·î°Ê¹ß¤Ï¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤ä¥«¥Õ¥§¤Î±Ä¶È¤â½ª¤¨¡¢2025Ç¯¤Ï4·îËö¤«¤é6·îËö¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡Ö½Õ¥Ð¥é¤Þ¤Ä¤ê¡×¤â¡¢2026Ç¯¤Ï³«ºÅ¤·¤Þ¤»¤ó¡£