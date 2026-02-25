´Ç¸î¿¦°÷¤éÉÔÂ¤Ç¡Ö´µ¼Ô¥µー¥Ó¥¹Äã²¼¡×¡ÄÆüËÜ°åÏ«Ï¢¡Ö¿ÇÎÅÊó½·¡×¤Ê¤É10¡ó°Ê¾å¤Î°ú¤¾å¤²Í×Ë¾¡¡26½ÕÆ®
Á´¹ñ¤Î°åÎÅ¡¢²ð¸î¡¢Ê¡»ã¤Î´ØÏ¢»ÜÀß¡¦½¾»ö¼Ô¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ëÆüËÜ°åÏ«Ï¢¡ÊÆüËÜ°åÎÅÏ«Æ¯ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡Ë¤Ï2·î20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¡Ö26½ÕÆ®¡×¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
°åÎÅ¸½¾ì¤ÎÊø²õ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤´íµ¡Åª¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Äã¤¹¤®¤ëÄÂ¶âÂÎ·Ï¤ÎÈ´ËÜÅª¤Ê²þÁ±¤Î¤¿¤á¡¢¿ÇÎÅÊó½·¤Ê¤É¸øÄê²Á³Ê¤Î10¡ó°Ê¾å¤Î°ú¤¾å¤²¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤ÎÍ×µá¤ËÂÐ¤·´ë¶ÈÂ¦¤¬°ìÀÆ¤Ë²óÅú¤ò½Ð¤¹Åý°ì²óÅú»ØÄêÆü¤ò3·î11Æü¤È¤·¡¢²óÅúÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÏ«Æ¯¼Ô¤é¤Ë¤è¤ë¡ÖÅý°ì¥¹¥È¥é¥¤¥¡×¤Î¼Â»Ü¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥é¥¤¥¿ー¡¦±Ý±àÅ¯ºÈ¡Ë
¹ñÌ±¤Î·ò¹¯¤ÈÌ¿¤ò¼é¤ë¸½¾ì¤¬¡¢´íµ¡Åª¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¸«¤ÇÆüËÜ°åÏ«Ï¢¤Îº´¡¹ÌÚ±Ù»ÒÃæ±û¼¹¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤¬¼ÂÂÖ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤ºº´¡¹ÌÚ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢ÆüËÜ°åÏ«Ï¢¤¬ºòÇ¯4～5·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡Ö´Ç¸î¿¦°÷¤ÎÆþÂà¿¦¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¡Ê36ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¦145°åÎÅµ¡´Ø¤«¤é²óÅú¡Ë¤Î·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¤ÎÌó6³ä¤Î»ÜÀß¤ÇÁ°Ç¯¤Î2024Ç¯ÅÙ¤ÏÂà¿¦¼Ô¿ô¤¬ºÎÍÑ¼Ô¿ô¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£´Ç¸î¿¦°÷¤¬ÉÔÂ¤¹¤ëÃæ¡¢°åÎÅÄó¶¡ÂÎÀ©¤Ø¤Î±Æ¶Á¤È¤·¤Æ¡¢Ìó4³ä¤¬¡Ö´µ¼Ô¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄã²¼¡×¤òµó¤²¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°åÎÅµ¡´Ø¡ÊÉÂ±¡¡¢¿ÇÎÅ½ê¡¢»õ²Ê°å±¡¡Ë¤Î2025Ç¯¤ÎÅÝ»º·ï¿ô¤Ï66·ï¤È¡¢2000Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇÂ¿¡£Ï·¿ÍÊ¡»ã¡¦²ð¸î»ö¶È»ÜÀß¤ÎÅÝ»º·ï¿ô¤Ï176·ï¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¡¢º´¡¹ÌÚ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Î´ðÈ×¤½¤Î¤â¤Î¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´í×ü¤ò¼¨¤·¤¿¡£Â¾»º¶È¤È3Ç¯´Ö¤ÇÌó1Ëü9000±ß¤Î³Êº¹¤â
¥±¥¢Ï«Æ¯¼Ô¤¬¸½¾ì¤«¤éµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤Ï¼ç¤ËÄÂ¶â¤ÎÄã¤µ¤À¡£
Ì±´Ö´ë¶È¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¼ýÆþ¤ò¹ñ¤Î¸øÄê²Á³Ê¡Ê¿ÇÎÅÊó½·¡¢²ð¸îÊó½·¡¢¾ã³²Ê¡»ã¥µー¥Ó¥¹ÅùÊó½·¡Ë¤ËÍê¤ë°åÎÅ»ÜÀßÅù¤Ï¡¢Íø±×¤òÄÉµá¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¸üÏ«¾Ê¤Î¡ÖÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº¡ÊÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡Ë¡×¤ò´ð¤ËÆüËÜ°åÏ«Ï¢¤¬ºîÀ®¤·¤¿»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½êÄêÆâÄÂ¶â¡ÊËè·î·è¤Þ¤Ã¤Æ»ÙÊ§¤ï¤ì¤ëÄÂ¶â¡¢¾ÞÍ¿Åù¤Î¤¾¤¯¡Ë¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤Ï¡¢Á´»º¶ÈÊ¿¶Ñ¤ÎÌó33Ëü±ß¤ËÂÐ¤·¡¢´Ç¸î»Õ¤ÏÌó31Ëü7000±ß¡¢²ð¸î¿¦¤ÏÌó24Ëü9000±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÂ¾å¤²Ê¿¶Ñ³Û¡Ê·î³Û¡Ë¤Ç¤â¡¢Á´»º¶È¤È°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¤Ç¤Ï2023Ç¯～25Ç¯¤Î3Ç¯´Ö¤Î¹ç·×¤ÇÌó1Ëü9000±ß¤Î³Êº¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢À¯ÉÜ¤ÏºòÇ¯Ëö¡¢¥×¥é¥¹3.09¡ó¡Ê¤¦¤ÁÄÂ¾å¤²Ê¬1.7¡ó¡Ë¤È¤Ê¤ë2026Ç¯ÅÙ¤Î¿ÇÎÅÊó½·¤Î²þÄê¤ò·è¤á¤¿¡£3¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¿å½à¤Î²þÄê¤Ï30Ç¯¤Ö¤ê¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°ì¿ÍÅö¤¿¤ê9000±ß～1Ëü±ß¤ÎÄÂ¾å¤²¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·ÆüËÜ°åÏ«Ï¢¤Ï¡¢¡Ö26½ÕÆ®¡×¤ÇÂ¾»º¶È¤ÎÄÂ¾å¤²Áê¾ì¤¬ºòÇ¯ÊÂ¤ß¡Ê5¡ó¡¢1Ëü5000±ßÄøÅÙ¡Ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¾»º¶È¤È¤Î³Êº¹¤ÏËä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÌ¿¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤·¤Ê¤¬¤é¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ°åÏ«Ï¢¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë³ÆÏ«ÁÈ¤ÎÂåÉ½¤é¤«¤é¡¢²ð¸î¡¦°åÎÅ¸½¾ì¤Î¸·¤·¤¤¼Â¾ð¤â¸ì¤é¤ì¤¿¡£
Á´°åÏ«¡ÊÁ´ÆüËÜ¹ñÎ©°åÎÅÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¡Ë°Ñ°÷Ä¹¤ÎÁ°±à¤à¤Ä¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¿·ºÎÍÑ¼Ô¤ÎÇ¯¼ý¤¬¹ñ²È¸øÌ³°÷¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ80Ëü±ß¤âÄã¤¤¡£ºòÇ¯¡¢°ìºòÇ¯¤ÈºÎÍÑÍ½Äê¿Í¿ô¤ËÂÐ¤·¤Æ1000¿Í¶á¤¯ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤âÍ½Äê¼Ô¿ô¤Î70¥Ñー¥»¥ó¥È¤Û¤É¤·¤«½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤è¤ë¸½¾ì¤Î¼ÂÂÖ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë½½Ê¬´ó¤êÅº¤¨¤Ê¤¤¡£ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿¤è¤¤°åÎÅ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤è¤¤°åÎÅ¤¬°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÆü°ìÆü¤ò»ö¸Î¤Ê¤¯½ª¤¨¤ë¤Î¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¡×¤È¤âÁÊ¤¨¤¿¡£
Á´Ï«ºÒ¡ÊÁ´¹ñÏ«ºÒÉÂ±¡Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¡Ë½ñµÄ¹¤ÎÀõ»³Ëã¼Â¤µ¤ó¤Ï¡¢´Ç¸î»ÕÉÔÂ¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤¤ë¸·¤·¤¤Ìë¶Ð¤Î¾õ¶·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
´Ç¸î¿¦°÷¤ÎÌë¶Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·î8²ó°ÊÆâ¡×¡Ê1965Ç¯¡¢¿Í»ö±¡È½Äê¡Ë¤¬ÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¡¢Ï«»È´Ö¤ÇÏ«Æ¯¶¨Ìó¤¬·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂÂÖ¤Ï¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ò¤È·î¤Ë13²ó¤â¤ÎÌë¶Ð¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ç¸î»Õ¤â¤¤¤ë¡£¼«¤é¤ÎÌ¿¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤·¤Ê¤¬¤é¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡×¡ÊÀõ»³¤µ¤ó¡Ë
Á´JCHOÏ«ÁÈ¡ÊÁ´ÆüËÜÃÏ°è°åÎÅµ¡Ç½¿ä¿Êµ¡¹½ÉÂ±¡Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¡ËÃæ±û½ñµ¼¡Ä¹¤ÎÆ£Ìî±ÍÎ¤²Ã¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö°åÎÅ¡¢²ð¸î¤ÎÊ¬Ìî¤ÎÄÂ¶â¤ÏÂ¾»º¶È¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÈó¾ï¤ËÄã¤¯¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¡¦²ð¸î¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¿Í¼ê¤Î³ÎÊÝ¤òº¤Æñ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¿Í¼êÉÔÂ¤Î¤¿¤á¤ËÄê»þ¤Çµ¢¤ì¤º¡¢µÙ¤ß¤â¼è¤ì¤Ê¤¤¡£¿¦°÷¤¬ÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Á°½Ò¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢À¯ÉÜ¤Ï¿ÇÎÅÊó½·¤ò3.09¡ó°ú¤¾å¤²¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ°åÏ«Ï¢¤Ï¡Ö½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Êª²Á¹âÆ¤Ë¤â¡¢Â¾»º¶È¤ÎÄÂ¾å¤²¤Ë¤âÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¡£³Êº¹¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¸½¾ì¤ÎÊø²õ¤ËÇï¼Ö¤¬³Ý¤«¤ë¡×¡Êº´¡¹ÌÚ°Ñ°÷Ä¹¡Ë¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
º£¸å¤â¡¢È´ËÜÅª¤ÊÄÂ¶â²þÁ±¤Î¤¿¤á¡¢¿ÇÎÅÊó½·¤ò´Þ¤à¸øÄê²Á³Ê¤Î10¡ó°Ê¾å¡Ê·î³ÛÊ¿¶Ñ5Ëü±ß°Ê¾å¡Ë¤Î°ú¤¾å¤²¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¡£
1965Ç¯¼¯»ùÅç¸©¼¯»ùÅç»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£»äÎ©Âç³Ø¤òÃæÂà¸å¡¢Ãæ±ûÂç³ØË¡³ØÉôÄÌ¿®¶µ°é²ÝÄø¤ò6Ç¯¤«¤±Â´¶È¡£Åìµþ¥¿¥¤¥à¥º¼Ò¡¢¼¯»ùÅç¿·Êó¼ÒÅìµþ»Ù¼Ò¤Ê¤É¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸µ¼Ô¡¦¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£ËÉ±Ò¥Ûー¥à¿·Ê¹¼Ò¡Ê¼«±ÒÂâÀìÌç»æÈ¯¹Ô¡Ë¤Ê¤É¤Ç¼¹É®¡¢ÉðÆ»·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·»ÎÆ»¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Ãø½ñ´©¹Ô¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£