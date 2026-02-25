ÇµÌÚºä46²ì´îÍÚ¹á¡¢¥¨¡¼¥¹¡È¤«¤Ã¤¡¼¡É¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Þ¥¤¥ë¡ª¡¡Æ©ÌÀÅÙ¡õÌþ¤·ÅÙËþÅÀ¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä46¤Î²ì´îÍÚ¹á¡Ê24¡Ë¤¬¡¢25ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù13¹æ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾ö¤Ë¤´¤í¤ó¡ªºÇ¶¯¾Ð´é¤Î²ì´îÍÚ¹á
¡¡2¹æÏ¢Â³ÇµÌÚºä46¤Î1¹æÌÜ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿²ì´î¡£´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢8¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ç¥¹¥Þ¥¤¥ë¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥â¡¼¥É¤Ç¥¹¥Þ¥¤¥ë¡¢Ææ¤á¤¤¤Æ¥¹¥Þ¥¤¥ë¡Ä¤É¤Î¾Ð´é¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Î¡È¤«¤Ã¤¡¼¡É¤ò¼ý¤á¤¿¡£½éÎø¡¢ÀÄ½Õ¡¢¹¹¿·Ãæ¡£Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡¢Ìþ¤ä¤·ÅÙËþÅÀ¤Ê»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Æ±¹æ¤Î´¬Æ¬¥«¥é¡¼Ì¡²è¤Ï¡Ø¹õ´ä¥á¥À¥«¤Ë»ä¤Î²Ä°¦¤¤¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡Ù¡Êµ×À¤Íö¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»£±Æ¡§ºÙµï¹¬¼¡Ïº¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡§Í¥ºÈ¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§ÅÄÂ¼Ä¾»Ò¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾¾ËÜËãÈþ¡ÊGROSVENOR design¡Ë
