2015Ç¯¤Ë²ò»¶¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¡ª¡ª¡ª¤Î¸µ¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë±óÆ£Éñ¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤¬¡¢25Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥¤¥É¥ë¶È³¦¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
±óÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢Ïª½ÐÅÙ¤Î¹â¤¤°áÁõ»Ñ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤¿Åö»þ¤Î²èÁü¤òÅ½¤êÉÕ¤±¡¢¡Ö¶µ¤¨»Ò¤Á¤ã¤óÃ£¤Ë¡Ø»äÃ£¤Î»þÂå¤Ï¥é¥¤¥Ö¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦°áÁõ¤òÃå¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¤â¤ì¤Ê¤¯¡Ø¤¨¤§¡Ä²¼Ãå¡Ä¡©¡Ù¤È¤Á¤ã¤ó¤È¥É¥ó°ú¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÈ¿±þ¤òµ½Ò¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Ø¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤³¤ì¡Ê°áÁõ¡Ë¤Ê¤Î¤òÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡Ù¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¥É¥ó°ú¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢»þÂå¤Ï¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤â¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö·è¤·¤Æ¤¢¤Î»þ¤ÎÃ¯¤¬°¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡¢²áµî¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÊäÂ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö»þÂå¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£ÉáÄÌ¤ËAD¤µ¤ó¤¬ÀèÇÚ¤Ë²¥¤é¤ì¤¿¤ê¡×¤Ê¤É¤È²óÁÛ¡£¤½¤ÎÅö»þ¤«¤é¤ÎÊÑ²½¤Ë¡Ö¿Í¸¢°Õ¼±¤¬¤À¤¤¤Ö¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¤Ê¤¡¡£º£¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÉÛÂ¿¤¤°áÁõ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤·¤Æ¤ë¤Î¸«¤ë¤È°Â¿´¤¹¤ë¤è¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£